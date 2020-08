Central de Apoio Emocional da Prefeitura de Macapá funciona das 13h às 17h30

A Central de Apoio Emocional, formada pela Prefeitura de Macapá, já atendeu 200 pessoas desde o início da pandemia do novo Coronavírus. O canal segue com atendimento de escuta psicológica por telefone para pessoas que precisam lidar com o cenário atual da pandemia e o isolamento domiciliar na capital amapaense.

O serviço funciona exclusivamente por telefone de segunda a quinta, das 13h às 17h30. “Atendemos pacientes de quadros variados, entre ansiedade, síndrome do pânico, hipocondria, transtorno obsessivo compulsivo, medo, insônia, ideação suicida, luto, além de indivíduos que testaram positivo para a Covid-19”, explicou o psicólogo da Central, Jean Roger.

A proposta da central é ouvir e orientar a população sobre o cuidado com o excesso de informações ruins, os níveis de estresse com a rotina em casa, ansiedade, medo da doença e como isso pode desencadear comportamentos diversos e não muito saudáveis, seja por condição da pandemia e isolamento social, seja por sofrimentos decorrentes de outras causas, para serem escutados por um profissional da saúde mental.

A Central de Apoio Emocional é gerenciada pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). O atendimento continua de segunda a sexta, pelos números telefônicos: (96) 98813-9006 e (96) 98813-9007. Os psicólogos retornam caso à ligação caia ou a pessoa ligue a cobrar.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

