Correios recebe encontro da Rede de Governança, Integridade e Riscos

Os Correios sediaram, na manhã desta sexta-feira (30), a 18ª Rede GIRC – Governança, Integridade, Riscos e Controles Internos, realizada no auditório do edifício-sede, em Brasília. A Rede é um fórum consultivo formado por representantes de diferentes órgãos, entidades e instituições públicas que tem, dentre outros, os objetivos de desenvolver parcerias voltadas ao fortalecimento da cultura de Gestão de Riscos, disseminar conhecimentos relacionados aos temas de governança, integridade, gestão de riscos e controles internos e possibilitar a conexão entre os participantes, auxiliando na consolidação dos programas de integridade.

Na abertura do evento, o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, destacou a ações que estão sendo desenvolvidas para fortalecer o engajamento de todos os empregados ao Programa de Integridade da empresa. “Ao propormos o resgate dos valores da nossa empresa, conclamamos todos à promoção de posturas íntegras, de atitudes éticas e comprometidas, com resultado para a sociedade. A integridade depende do compromisso de cada um”, enfatizou o dirigente.

Ascom Correios

