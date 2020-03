Correios – medidas preventivas para o combate ao novo coronavírus

Considerando a classificação da doença provocada pelo novo coronavírus (COVID19) como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os Correios adotaram medidas para minimizar os impactos da epidemia global no que se refere aos empregados da empresa e ao atendimento à população.

Nas rotinas de atendimento e operacionais, os Correios informam que estão funcionando com contingente reduzido, mas seguem atendendo a população em todo o país. Os serviços, inclusive SEDEX e PAC, continuam sendo postados e entregues regularmente. Orientações sobre a prevenção à COVID-19 também estão sendo divulgadas nas unidades de atendimento e nas redes sociais da empresa.

A fim de evitar aglomerações, lembramos aos clientes sobre a disponibilidade dos canais eletrônicos de atendimento, como o aplicativo Correios – que contempla o serviço de pré-postagem e rastreamento -, além da Central de Atendimento disponível no site da empresa (www.correios.com.br).

Ainda em conformidade com as orientações do Ministério da Saúde, a empresa comunica que as atividades do Museu Correios e dos Centros Culturais também foram suspensas. Em função da antecipação do recesso o escolar em vários Estados, também foi suspenso o 49º Concurso Internacional de Redação de Cartas. A reabertura da visitação do público aos espaços culturais e a retomada com concurso serão oportunamente divulgadas.

Veja também:

Bolsas da Europa se recuperam e operam em alta hoje

Brasil tem 621 casos confirmados de Covid-19 e seis mortes

Medidas internas

Os Correios também implementaram um plano de ação com medidas internas preventivas. Foram disseminadas a todo efetivo – dos ambientes administrativo, de atendimento, de tratamento, de distribuição e força de vendas -, orientações e cuidados básicos de higiene que reduzem os riscos de contágio pelo coronavírus. A empresa também providenciou a aquisição emergencial dos insumos que auxiliam na prevenção – álcool gel 70%, papel toalha e sabonete líquido -, para disponibilizá-los nos locais de trabalho e intensificou o serviço de limpeza e higienização das dependências.

Entre outras ações, foi autorizado o trabalho em domicílio, por 15 dias, a empregados que estiveram em viagem ao exterior, ou que tiveram convívio com pessoas infectadas. Gestantes, lactantes e grupos de risco (pessoas com 60 anos ou mais e pessoas imunodeficientes ou com doenças preexistentes crônicas ou graves) foram autorizadas a executar a modalidade de trabalho remoto por 30 dias – a medida se estende a empregados que residam com pessoas enquadradas nesse perfil. É permitido ainda aos empregados que possuam filhos em idade escolar ou inferior, e que necessitem da assistência de um dos pais, executarem suas atribuições remotamente, enquanto vigorar a suspensão das atividades escolares.

Com o objetivo de evitar aglomeração nos ambientes de uso comum e em horários de pico de transporte público, a empresa também orientou que o efetivo administrativo seja dividido em turnos, estabelecendo horários alternativos para entrada, saída e intervalo para refeição dos empregados. Nos locais onde o acesso à empresa é feito por meio de catraca com liberação por digital, a entrada dos empregados ocorrerá apenas com o crachá de identificação.

Também foram suspensas a participação em eventos, treinamentos presenciais e de viagens a serviço ao exterior, sendo autorizadas àquelas estritamente necessárias, devendo ser utilizado, preferencialmente, recurso de videoconferência. Foi criado, ainda, um canal para comunicação direta dos empregados com a Presidência da empresa. Durante esse período de alerta, o e-mail deverá ser usado para sanar dúvidas, relatar ocorrências e sugerir melhorias a respeito da COVID-19 e suas implicações nos Correios.

A empresa permanece acompanhando e seguindo as orientações governamentais do Ministério da Saúde. Havendo qualquer nova direção, a estatal ajustará de imediato as medidas preventivas e procedimentos e fará a devida divulgação ao público. Os Correios colocam-se à disposição pelos telefones 3003-0100 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 725 7282 (demais localidades), ou pelo site https://apps2.correios.com.br/faleconosco/app/index.php.

Amazônia Brasil Rádio Web ao vivo!>

Curtir isso: Curtir Carregando...