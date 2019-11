TRE/AP promove Semana da Acessibilidade e Inclusão na Amazônia

Amanda Bastos

A Justiça Eleitoral do Amapá por meio da Comissão de Acessibilidade e Inclusão, em parceria com Pró Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promovem nos dias 21 e 22 de novembro, a partir das 14h, no plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), a “Semana da Acessibilidade e Inclusão na Amazônia”.

O evento faz parte do programa “Votar sem Barreiras” que tem como objetivo promover ações de acessibilidade voltadas para o eleitor, buscando soluções que eliminem os obstáculos físicos e simbólicos, para os cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida, e assim tenham assistência necessária nos locais de votação.

A Semana de Acessibilidade e Inclusão da Amazônia, consistirá em uma programação especial de cunho informativo cultural entre a comunidade, entidades e o poder público, intensificando campanhas e ações que envolvam temáticas sobre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiências, mobilidade reduzida e doenças raras, favorecendo o aprimoramento das políticas públicas que apontem nessa direção.

A programação é vasta, conta com a apresentação do Coral de Libras dos alunos do curso de libras do TRE/AP, apresentação do grupo de dança do Centro de Apoio Pedagógico para Pessoas com Deficiência Visual do Amapá, grupo Enxergando através da Dança, palestras e mesa redonda.

Para participar da programação é necessário fazer a inscrição, de forma gratuita, pelo site https://bit.ly/2q12JAu. O evento terá carga horária de 8h com direito a certificado para os participantes.

A programação inicia na quinta-feira (21) e terá como palestras: A autonomia da Vontade da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro; Capacitismo e Surdez; Autismo: Entender para Atender. Já na sexta-feira (22) várias palestras serão temas de debates como: Acessibilidade sob o olhar dos Direitos Humanos e Lei Brasileira de Inclusão; Tutela Antecipada e Responsabilidade Civil da Pessoa com Deficiência; O Deficiente no Mercado de Trabalho e Acessibilidade: Informação e Comunicação. O Evento conta ainda, com mesa redonda que tratará do tema: Boas Práticas – Relatos e Vivências de Pessoas com Deficiência.

Programação

21 de novembro de 2019 – Quinta-feira

14h – Credenciamento

14h30 – Abertura do evento

14h55 – Apresentação do projeto: Votar Sem Barreiras – Militão Pereira e Débora Passos da Costa (Membros da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do TRE/AP).

15h25 – PALESTRA: A Autonomia da Vontade da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro – Dra. Claudia Valéria Fernandes Domingues de Melo – Juíza Federal TRF2.

16h – PALESTRA: Capacitismo e Surdez – Profa. Sâmela Ramos – UNIFAP – Bianor dos Santos Netto – Estudante de Libras da UNIFAP.

16h35 – Intervalo

16h50 – Apresentação do Coral de Libras – Alunos do Curso de Libras do Tribunal Regional Eleitoral.

17h05 – PALESTRA: Autismo: Entender para Atender – Talyta Pontes Monteiro – Psicóloga.

17h45 – Encerramento.

22 de novembro de 2019 – Sexta-feira

14h – Credenciamento

14h30 – Apresentação de Libras – Integrante do Curso de Libras do Tribunal Regional Eleitoral.

14h35 – PALESTRA: Acessibilidade sob o olhar dos Direitos Humanos e Lei Brasileira de Inclusão – Ariane Pinheiro Luna -Líder do GT Pessoas com Deficiência no MAPA Educação.

15h15 – PALESTRA: Tutela Antecipada e Responsabilidade Civil da Pessoa com Deficiência – Dra. Elayne Cantuária – Juíza de Direito / Presidente da Associação dos Magistrados do Amapá.

15h55 – Intervalo

16h10 – Apresentação de Dança: Grupo Enxergando Através da Dança – Coreografia: A Magia dos Sentidos.

16h15 – PALESTRA: O Deficiente no Mercado de Trabalho – Maria Almeida – Psicóloga.

16h30 – PALESTRA: Acessibilidade – Informação e Comunicação – Jodoval Farias da Costa – Presidente da Associação dos Cegos do Estado do Amapá.

17h – Boas Práticas – Relatos – Vivências (Mediador – Dra. Marcella Peixoto Smith – Juíza Eleitoral).

18h – Encerramento.