Bioparque da Amazônia funcionará normalmente neste feriado, 15

O Bioparque da Amazônia funcionará normalmente nesta sexta-feira, 15, feriado da Proclamação da República. O espaço funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Às terças-feiras, a entrada é de graça para todos.

Nos demais dias, idosos acima de 60 anos, crianças de até 5 anos e pessoas com deficiência têm direito a entrada gratuita. Professores da rede pública municipal, estadual e privada, estudantes, crianças de 6 a 12 anos, acompanhantes de pessoas com deficiência, cadastrados no CadÚnico, doadores regulares de sangue, portadores de câncer, pessoas com transtorno do espectro autista e doenças degenerativas têm direito à meia-entrada. Os demais grupos pagam uma taxa de entrada única, de R$ 10,00.

Para cuidar e preservar do maior parque em área urbana da Região Norte, a Prefeitura de Macapá distribui na portaria de entrada uma sacola de lixo ecológica, para que os visitantes cuidem do seu lixo, já que o espaço não possui lixeiras em respeito e cuidado aos animais de fauna livre, que correm o risco de comerem alimentos industrializados. Dentro do complexo também é proibido fumar, entrar com animais domésticos e alimentar os animais que moram no parque, pois possuem uma dieta especial e recebem alimentação e acompanhamento veterinário adequado. Visitantes podem entrar no parque somente com água e frutas. A medida é uma forma de manter o controle da sujeira produzida no ambiente e de cuidar do bem estar dos animais.

O Bioparque possui diversas trilhas de diferentes níveis de dificuldade, amplo espaço para piqueniques, orquidário, redário, espaços de interação, meliponário, trilha aquática, e o ecótono, que é uma área de transição entre três ecossistemas: a mata de terra firma, o cerrado e a ressaca. O parque atua com o conceito inovador de pesquisa, de turismo sustentável e promoção da cidadania, além de ser uma amostra completa da floresta amazônica, dos seus ciclos e conexões.

Jhenni Quaresma

Curtir isso: Curtir Carregando...