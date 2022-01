Prefeitura ampliará a agricultura familiar com novas feiras em Macapá

Os investimentos em desenvolvimento econômico ultrapassam o valor de R$ 2 milhões.

A cidade de Macapá ganhará novos espaços para a comercialização de produtos cultivados através da agricultura familiar e dos produtores locais. As novas feiras irão desenvolver a economia criativa e ampliar o acesso da comunidade às frutas e legumes frescos.

O primeiro projeto em execução é a obra de ampliação da feira da avenida Primeiro de Maio. O prédio está com 30% dos serviços estruturais prontos. A feira será erguida em alvenaria e já foram construídas base, fundação e agora seguem para os boxes.

A nova estrutura contará com 91 boxes, que irão atender os produtores de hortifrutigranjeiros, aves, peixes, suínos, bovinos e lanches. Além disso, a feira contará com sistema de drenagem, esgoto, sistema de iluminação própria e acessibilidade.

A obra é executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob) e está orçada em R$ 1,9 milhão mais contrapartida municipal. O recurso foi enviado pelo então deputado federal Luiz Carlos.

“Nosso objetivo com as novas feiras municipais é proporcionar ao trabalhador um local adequado e que ele possa expor seus produtos com segurança. Estamos nos adequando a essas necessidades, para entregar um prédio eficiente, sendo projetado para chamar atenção do público e manter um ambiente agradável”, disse o subsecretário de Obras Ivy Vasconcelos.

Investimos em desenvolvimento econômico

A Semob trabalha nos projetos arquitetônicos para criação de duas novas feiras. Inicialmente devem ser investidos neste setor cerca de R$ 2,5 milhões. Estão nesse pacote a construção da sede da Casa do Artesão no bairro Pantanal, no valor de R$ 100 mil, enviados pelo deputado federal Camilo Capiberibe, e a construção da Feira Verde, no valor de R$ 400 mil, enviados pelo senador Randolfe Rodrigues.

