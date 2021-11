Sebrae e parceiros realizam Festival Gastronômico Sabores de Santana

Evento apresenta pratos inéditos preparados com ingredientes regionais de 16 empresas dos segmentos restaurantes, churrascarias, buffets, hamburguerias, lanchonetes, pizzarias, bares, sorveterias e docerias

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) e parceiros, promovem o 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, na Praça do Fórum no município, localizada na Rua Cláudio Lúcio Monteiro – Vila Amazonas, no período de 3 a 5 de dezembro, das 18h às 23h. Na ocasião, se realiza a Feira de Produtos do Campo e Feira de Artesanato, nos dias 3 e 4 de dezembro, das 8h às 12h, na modalidade presencial, respeitando às exigências sanitárias de distanciamento social.

Segundo a gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida, o objetivo, é promover a culinária amapaense, por meio da apresentação das tradições e manifestações regionais, com degustação de pratos à base de produtos e ingredientes regionais, nacionais e internacionais, comercializados a um preço acessível no valor de R$ 15 reais.

“O evento valoriza a gastronomia local e principalmente, o pequeno negócio; potencializa a comercialização de produtos fora do lar e promove o consumo de alimentos prontos no município”, disse a gerente da UPP/Sebrae/AP, Célia Almeida.

Atrações

Os eventos contam com a participação de 16 empresas do setor de alimentação com degustação de pratos inéditos com características da região; 10 produtores rurais para comercialização de produtos da agricultura familiar; e 10 artesãos para comercialização de produtos locais; apresentações culturais e Cozinha Show, com apresentação de pratos exclusivos elaborados por Masters Chefs, de outras regiões do país e reconhecidos nacionalmente.

Programação Cultural

A programação cultural conta com a apresentação de seis (6) músicos locais, sendo dois (2) músicos por noite, entre eles, Alba Prata, Pedro Carmona, Reinaldo e Cia, Ariel Moura, Cássio Pontes e Alber Matos.

Coordenação

A coordenação do 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, é da gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá, Célia Almeida e do coordenador do Escritório Regional do sebrae em Santana, Iranei Lopes.

Parceiros

O 1º Festival Gastronômico Sabores de Santana, Feira de Produtos do Campo e a Feira de Artesanato, são parceiros Sebrae no Amapá, Prefeitura Municipal de Santana (PMS), Governo do Estado do Amapá (GEA), Associação Comercial e Industrial do Amapá em Santana (ACIA/STN), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amapá (Abrasel/AP) e Restaurante Flora Bistrô.

