Alap e Prefeitura de Kourou buscam firmar Acordo de Cooperação Internacional com Sebrae

A reunião sobre cooperação internacional entre Amapá e Kourou, na Guiana Francesa, é fruto de acordos diplomáticos e de boa relação entre as regiões, que buscam desenvolver um auxílio mútuo em âmbito econômico e sociocultural

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), recebe comitiva da Guiana Francesa e da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), para prospectar a celebração de Acordo de Cooperação Internacional. Encontro ocorre na sede da instituição em Macapá, na Sala do Conselho Deliberativo Estadual.

Segundo o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares, o acordo impacta no desenvolvimento econômico dos dois territórios transfronteiriços e faz referência às ações de aproximação econômica e sociocultural realizadas em anos anteriores.

“O Sebrae no Amapá estará à disposição na missão de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e estimular o empreendedorismo nos dois territórios”, disse o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares.

Korou

Para o prefeito de Kourou, François Rinquet, essa cooperação entre Amapá e a Guyana Francesa será muito produtiva. “Eu quero fazer um trabalho aqui entre o Estado do Amapá e a Guiana, pois, desde a nossa primeira visita institucional ao Amapá em 2009, o Sebrae nos recebeu de porta abertas”, destaca o prefeito de Kourou, François Rinquet.

Alap

A presidente da Comissão de Relações Exteriores e deputada estadual do Amapá, Cristina Almeida, propõe ao Sebrae, que ultrapasse as ações para a cidade irmã Guyana Francesa, com foco no desenvolvimento.

“A cada responsabilidade alinhada aqui, o Sebrae consegue ampliar o leque de atendimento. Todas as comissões da Assembleia Legislativa trabalham com legislações nacionais, estaduais e municipais e essa comissão enfrenta maiores obstáculos por se tratar de fronteira, onde o maior desafio é manter essa cooperação, com legislações diferentes. A nossa vinda ao Sebrae, é com o objetivo de defender os interesses dos brasileiros que residem na Guiana, proteger a nossa fronteira e estimular o desenvolvimento”, declara a presidente da Comissão de Relações Exteriores e deputada estadual, Cristina Almeida.

Propostas

Na proposta do Acordo de Cooperação Internacional, consta uma iniciativa de trabalhar o turismo, criando a Semana Amapalidade-Brasil, na cidade de Kourou. Também foi definido que a Prefeitura de Kourou, criará um grupo de trabalho para organizar a Semana de Kourou na Cidade de Macapá. O prefeito François Rinquet apresentou ainda, um Projeto de Carnaval Fora de Época, a ser realizado em agosto em Kourou.

O diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro, ressalta que a pandemia da Covid-19, impediu de se estreitar os laços que une os territórios fronteiriços. “A expectativa é que em 2022 consigamos continuar fortalecendo esses laços que unem o Brasil e a França, o Amapá e a Guiana Francesa, principalmente em Kourou. Estamos honrados em receber a comitiva francesa e colocamos o Sebrae à disposição para que avancemos neste trabalho econômico-transfronteiriço”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro.

A diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, fala do trabalho de maneira cooperada pelo desenvolvimento econômico e social nos dois territórios. “Temos algumas experiências de outras unidades do Sebrae que já fazem esse tipo de cooperação. Já discutimos amplamente a possibilidade de desenvolvimento se houver a união dos dois países”, enfatiza a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

A vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e deputada estadual, Telma Gurgel, evidencia sobre responsabilidade da deputada estadual Cristina Almeida, que faz a agenda de Relações Exteriores fluir na fronteira do Amapá e fora do estado.

O encontro que tratou sobre o tema “Acordo de Cooperação Internacional”, ocorreu na sede do Sebrae em Macapá, na última terça (7), às 11h. Estiveram presentes, o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae no Amapá (CDE), Iraçu Colares; diretor-superintendente do Sebrae no Amapá, Waldeir Ribeiro; diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo; prefeito de Kourou/Guiana Francesa, François Rinquet; vice-prefeito de Kourou/Guiana Francesa, Jean Robert Lucien Chocho; Srs. Willian Cheung, Leonard Du, Annick Andre; presidente da Comissão de Relações Exteriores e deputada estadual do Amapá, Cristina Almeida; vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) e vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e deputada estadual, Telma Gurgel; gerente de Políticas Públicas do Sebrae no Amapá (UPP), Célia Almeida; e a assessora do CDE/Sebrae/AP, Nilda Oliveira.

