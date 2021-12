Inep disponibiliza no YouTube videoprovas em Libras do Enem 2021

Questões de edições anteriores também podem ser acessadas em site específico

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nessa semana, em seu canal do YouTube, as questões das videoprovas em Língua Brasileira de Sinais (Libras) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021. Ao todo, foram disponibilizados 191 vídeos em uma playlist específica com a interpretação das questões na linguagem de sinais.

Nesse tipo de prova, as orientações, os enunciados das questões e as alternativas de respostas são apresentados em Libras por meio de vídeos gravados em DVDs e apresentados em um notebook. Nas questões de línguas estrangeiras, somente os trechos originalmente em português são traduzidos para Libras. As videoprovas também têm o mesmo número e valor das questões da prova regular.

De acordo com o órgão, em cinco anos, mais de cinco mil pessoas realizaram o Enem por meio dessa modalidade de prova. A modalidade foi implementada em 2017 pelo Instituto. As questões das edições anteriores podem ser consultadas por meio do endereço http://enemvideolibras.inep.gov.br/.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos domingos 21 e 28 de novembro. No primeiro dia, os participantes responderam questões de linguagens, ciências humanas, além de desenvolverem uma redação dissertativa-argumentativa, com o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. Já no segundo dia, foi a vez das provas de ciências da natureza e de matemática.

Os gabaritos oficiais foram disponibilizados na semana passada. Além dos gabaritos, também foram publicados os cadernos de questões dos dois dias de exame, incluindo as provas acessíveis, aplicadas a quem teve direito a atendimento especializado.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

