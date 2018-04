SESI Amapá realiza ação em comemoração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Macapá – O Dia de Conscientização do Autismo foi comemorado nesta segunda-feira, 2 de abril, em todo o mundo. Pensando nessa data especial, o Núcleo de Educação Inclusiva (NEI) da Escola Visconde de Mauá realizou ações para os alunos. A iniciativa teve o objetivo de proporcionar conhecimento sobre as características do Transtorno do Espectro Autista.

Na ocasião, a psicopedagoga do Serviço Social da Indústria (SESI) Amapá, Aline Barboza, repassou orientações de como proceder com pessoas autistas, especificando seus comportamentos frequentes. Além disso, os alunos do Ensino Fundamental I participaram de atividade na sala sensorial, em que foram trabalhados os cinco sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato.

“A escola inclusiva é um importante fator para o relacionamento social e o desenvolvimento das habilidades de todos os educandos. Por isso, pensamos nessa programação com o intuito de abordar o respeito às diferenças, repassando conhecimento para os alunos saberem conviver de forma harmoniosa com pessoas autistas”, destacou Aline.

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 18 de dezembro de 2007, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre a doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos.