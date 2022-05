Escritora do Amapá é selecionada no Projeto Arte da Palavra do Sesc

A escritora Carla Nobre foi selecionada, entre outros escritores do Brasil, pelo projeto Arte da Palavra, uma iniciativa do Sesc Nacional que contempla diversas possibilidades de manifestações literárias no país.

A autora levou oficina literária, música, poesia e pintura corporal Indígena para alunos da educação básica da Escola Sesc, Comunidade Santa Clara e Escola Estadual Mário Quirino da Silva.

Carla Nobre ministrou a oficina Poesia Concreta e apresentou o recital O Charne da Poesia.

Nesta etapa do projeto Arte da Palavra, a escritora contou com a parceria do Coletivo Juremas e do Quarta de Artes da Pleta.

Genario Dunas, Técnico Especializado do Sesc Amapá, destaca a relevância em ter Carla Nobre selecionada num projeto como este, que inventiva a escrita, a leitura e o amor à arte.

Para Vânia Pena, Coordenadora de Cultura do Sesc Amapá, o trabalho de Carla Nobre agrega conhecimento ao público estudantil aliando a arte da poesia com palavras indígenas e seus significados, incluindo a música e a performance nas suas apresentações, tornando o recital, e as oficinas, um show à parte.

Sobre o Arte da Palavra

O projeto é um circuito atuante em todas as regiões do país que estimula a formação de leitores e a divulgação de novos autores, além de valorizar obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção e fruição literária. Com um circuito de autores e outro de apresentações que privilegiam a oralidade, pretende-se que diversas possibilidades de manifestações literárias sejam contempladas. Como ação de complemento formativo, é oferecido também um circuito voltado para a reflexão e criação literária. Em curadoria coletiva, realizada por especialistas do Sesc de todo o país, são selecionados os artistas que participam do projeto.

O Recital O Charme da Poesia é uma iniciativa da escritora, que atende escolas de forma gratuita desde 2015 e para isso basta entrar em contato.

