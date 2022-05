Taiwan registra tremor de magnitude 6,6, sem alerta de tsunami

Abalo ocorreu no mar, entre Leste de Taiwan e Sudoeste do Japão

Share on WhatsApp Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin

Publicado em 09/05/2022 – 06:34 Por RTP* – Taipé

RTP – Rádio e Televisão de Portugal

Um tremor de magnitude 6,6 na escala Richter ocorreu hoje (9) no mar, entre o leste de Taiwan e o sudoeste do Japão, de acordo com as autoridades japonesas, que acrescentaram não haver perigo de tsunami.

O abalo ocorreu a cerca de 20 quilômetros (km) de profundidade, próximo à ilha japonesa de Yonaguni, localizada a cerca de 110 km a leste de Taiwan, informou a Agência Meteorológica do Japão.

A agência disse que o sismo poderia levar a uma subida do nível da água do mar, mas que não havia perigo de tsunami.

O Departamento Meteorológico Central de Taiwan informou que o abalo, de magnitude 6,1, aconteceu a 27 km de profundidade, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos afirmou que o sismo foi de magnitude 6,3.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...