Fiocruz entrega 2,8 milhões de doses de AstraZeneca

A fundação já enviou 144,2 milhões do doses ao PNI



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou ontem (30) um lote de 2,8 milhões de doses do imunizante contra a covid-19 para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde.

Em novembro, a Fiocruz, através do seu Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) entregou 23,2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca. Até agora, a fundação já enviou 144,2 milhões do doses ao PNI.

EBC

