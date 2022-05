Grupo criminoso suspeito de roubar bancos é alvo de operação da PF

As ações ocorrem em cinco estados



Uma organização criminosa suspeita de roubo a bancos e lavagem de dinheiro é alvo de uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e Receita Federal do Brasil, nesta quarta-feira (18).

Desde o início da manhã, os policiais federais, acompanhados de auditores da Receita, cumprem mandados judiciais em endereços ligados aos investigados, nos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Mato Grosso do Sul e Goiás.

As investigações revelaram também esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita, conhecida como agiotagem, lavagem de dinheiro e utilização de laranjas.

Os policiais apuram ainda se empresas de fachada foram criadas nos últimos anos para movimentar o dinheiro roubado.

EBC

