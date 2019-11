Correios lança emissão especial de Natal

Os Correios colocam em circulação nesta segunda-feira (25), em todo o Brasil, o Selo de Natal 2019. Para eleger a arte desta tradicional emissão, pela primeira vez a empresa realizou um concurso aberto voltado a estudantes e profissionais das áreas de artes visuais, que tiveram a oportunidade de eternizar seus nomes no acervo filatélico e artístico, nacional e internacional.

O processo ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2019 e contou com uma banca julgadora formada por artistas, designers, administradores postais e filatelistas, entre outros profissionais. A vencedora foi Giana Pundek Tenius, designer gráfico e filatelista de Curitiba/PR. Foi sua paixão pela arte dos selos que a motivou a participar do concurso.

Na arte criada por Giana, o cenário natalino – representado pela estrela, a guirlanda, o pinheirinho e o número da casa – tem como figura central uma menina levando uma carta endereçada ao Papai Noel.

A ideia é mostrar que a realidade pode ser construída a partir de um sonho, de uma intenção, e que os Correios, como instituição centenária, fazem parte desse momento. A cena representada na peça traz à lembrança a principal ação social da empresa e maior ação natalina do Brasil: a campanha Papai Noel dos Correios, que em 2019 completa 30 anos de existência.

Na criação do selo foram usadas técnicas de aquarela e computação gráfica. A emissão tem tiragem de 1,2 milhão de selos, que estarão disponíveis nas principais agências de todo o país e também na loja virtual dos Correios.

Cartinhas online – Até o momento, 214 mil cartas disponibilizadas pela campanha Papai Noel dos Correios já foram adotadas em todo o Brasil. Até esta sexta-feira (29), é possível fazer a adoção de cartas pela internet nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo (região metropolitana). Mas os padrinhos também podem ir até um ponto de adoção dos Correios e pegar uma cartinha. As datas, locais e horários variam em cada Estado. Todas essas informações estão disponíveis no Blog da campanha: http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios/.

30 anos – O Papai Noel dos Correios, uma das maiores ações de solidariedade do país, acontece graças a uma corrente do bem que une os Correios, seus empregados e toda a sociedade na tentativa de atender aos pedidos de crianças que escrevem cartinhas ao Bom Velhinho.

No início, alguns empregados recebiam as cartinhas e, sensibilizados, adotavam as correspondências e enviavam os presentes. Assim como há 30 anos, até hoje empregados se vestem de Papai Noel e levam alegria e esperança por onde passam.

Com a participação da sociedade, a campanha ampliou seu alcance e seus objetivos de atender cartinhas de crianças, estudantes e de meninos e meninas acolhidos em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, alinhado ao trabalho de desenvolver a habilidade da redação de cartas, do endereçamento correto e do uso do CEP. Nessas três décadas, os padrinhos são figuras fundamentais para o sucesso da campanha. O vídeo com o depoimento emocionante de alguns deles está disponível nas redes sociais dos Correios: @CorreiosBr, @correiosoficial, Correios, photos/correiosoficial.

Abertura do Encontro dos Tambores no Amapá>

Curtir isso: Curtir Carregando...