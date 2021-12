SESI e SENAI Amapá promovem evento para marcar o Dia Internacional Contra a Corrupção

Nesta quinta-feira, 9 de dezembro, foi celebrado internacionalmente o Dia Contra a Corrupção. Para marcar a data, o SESI e o SENAI Amapá realizaram o evento “Momento Compliance”, com o objetivo de destacar temas ligados ao combate à corrupção, a exemplo do papel do Programa de Compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Em formato de palestras, a programação foi organizada para declarar a implantação do Programa nas instituições e disseminar a cultura de integridade aos colaboradores.

A superintendente Corporativa do SESI e do SENAI Amapá, Regiane Machado, explicou que o evento destacou os princípios éticos das instituições.

“Esse encontro mostra, para as equipes da empresa, o que pode ser feito para executar o trabalho com excelência, seguindo a lei e as regras. A implantação do Programa de Compliance vem da exigência da prestação de contas e colabora para tornar a entidade mais robusta no sentido de combater a corrupção para melhorar a gestão de recursos e garantir segurança nos processos”, declarou Regiane.

Responsável pela implantação do programa nas instituições, a Coordenadora de Compliance Corporativo, Rosa Bittencourt, detalhou como foi a construção da política dentro do SESI e do SENAI.

“Esse encontro celebra o sucesso da implantação do programa em nossas instituições e poder fazer isso neste dia é gratificante para toda a equipe. Foi uma jornada que exigiu dedicação, mas foi realizada em tempo recorde, seguindo todos os pilares para a efetivação do Compliance”, esclareceu a gestora.

Para a colaboradora do SESI, Georgeneide Amaral, as palestras foram esclarecedoras sobre como deve ser a transparência nas instituições. “Foi um momento de aprender, porque mostra como devemos nos portar perante as situações no local de trabalho, sempre agindo com ética, honestidade e transparência”, finalizou.

Transparência

O SESI e o SENAI Amapá são entidades que compõem o Sistema S e, por serem de direito privado e administrarem recursos públicos, têm o dever de prestar contas à população que financia indiretamente o funcionamento delas.

Dia do Combate à Corrupção

A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi assinada por diversos países em 9 de dezembro de 2003, na cidade de Mérida, no México. A ideia central é fortalecer a cooperação internacional para ampliar a prevenção e o combate à corrupção no mundo todo. Em referência a essa data, 9 de dezembro foi instituído como o Dia Internacional contra a Corrupção.

