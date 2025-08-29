Projeto “Toca do Saci Itinerante” leva teatro e cultura amazônica a comunidades de Macapá

Atividades são gratuitas e realizadas entre 29 de agosto e 5 de setembro em escolas públicas, priorizando bairros periféricos e comunidades com menos acesso a atividades culturais

Uma iniciativa que une arte, educação e identidade amazônica ganha vida em Macapá. Trata-se do projeto Toca do Saci Itinerante, idealizado por Rute Xavier — professora, escritora, atriz e uma das principais referências na promoção da leitura e das artes cênicas no estado do Amapá. A abertura do projeto inicia nesta sexta-feira (29), às 14h, na Escola Estadual Josefa Jucileide, e segue pelo mês de setembro, em mais quatro unidades de ensino.

As ações são gratuitas e realizadas em escolas públicas, priorizando bairros periféricos e comunidades com menos acesso a atividades culturais.

Todas as intervenções são adaptadas ao ambiente escolar e seguem diretrizes de acessibilidade, diversidade e inclusão, promovendo uma experiência rica e acolhedora para todas as crianças participantes.

A idealizadora do projeto, Rute Xavier, explica que a proposta tem como base o trabalho já consolidado da Toca do Saci, ponto de cultura independente, localizado no bairro Pacoval.

“Agora, essa experiência expandida chega a cinco comunidades diferentes da cidade, levando uma programação lúdica, educativa e profundamente enraizada na valorização da cultura regional”, evidencia a atriz.

O destaque do projeto é a peça teatral “O Saci Que Não Tinha Uma Perna Só”, com mais de 11 anos de história e assistida por mais de 50 mil crianças ao longo da sua trajetória. A montagem, que encanta os pequenos com suas mensagens e personagens cativantes, nesta edição conta ainda com a presença da boneca Filomena, que ganha vida e interage com o público, tornando o espetáculo ainda mais envolvente.

Além da apresentação teatral, o projeto inclui mediação de leitura, contação de histórias, pintura facial e brincadeiras educativas, criando um circuito completo de vivência artística e pedagógica para o público infantil.

CRONOGRAMA

29 de agosto | 14h

Escola Estadual Josefa Jucileide

Escola Estadual Josefa Jucileide 1º de setembro | 8h30

Escola Estadual São Lazaro

Escola Estadual São Lazaro 3 de setembro | 14h

Escola Estadual Esther da Silva Virgolino

Escola Estadual Esther da Silva Virgolino 5 de setembro | 14h

Escola Estadual José Bonifácio

Além das escolas citadas, mais uma escola será atendida com o projeto, ainda no mês de setembro.

FICHA TÉCNICA – O SACI QUE NÃO TINHA UMA PERNA SÓ

Texto de Adan Lucas, Claudevânia Carvalho e Rute Xavier;

Direção: Rute Xavier;

Assistente de direção e direção musical: Adriana Raquel;

Atores: Tia Eli, Eugênia Mesquitta e Adan Lucas;

Músicos: Adriana Raquel e Maelson Mascarenhas;

Figurino: Rute Xavier.

Este projeto foi contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB, por meio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Amapá e Secretaria de Estado da Cultura.

Serviço:

Projeto de teatro e cultura amazônica “Toca do Saci Itinerante”

Período: 29 de agosto a 5 de setembro

Data de Abertura: 29 de agosto

Hora: 14h

Local: Escola Estadual Josefa Jucileide

Endereço: Av. Raimundo Pequilo Gomes de Almeida, 147 – Nova Esperança, Macapá – AP

Assessoria de Imprensa: (96)99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...