Covid-19: Gestantes e puérperas sem comorbidades de 30 anos ou mais poderão se vacinar nesta segunda-feira (07); Confira outros grupos

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) segue na execução do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 e nesta segunda-feira (07), iniciará a vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades. O primeiro grupo a ser atendido será o de mulheres de 30 anos ou mais.

O imunizante utilizado será a vacina Pfizer/BioNTech e a ação acontecerá das 10h às 17h nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Pedro, Congós e Novo Horizonte.

Para iniciar o seu ciclo de imunização, as pessoas deste grupo devem apresentar originais e cópias e um documento oficial com foto, comprovante de residência, carteira de vacinação, cartão de acompanhamento de gestante e certidão de nascimento da criança, este para as puérperas até 45 dias.

Público em geral: 56 anos

Nesta fase da imunização, o público em geral está sendo vacinado paralelamente aos grupos prioritários. A iniciativa se dá através de uma nota técnica do Ministério da Saúde autorizando a vacinação de pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidades. Nesta segunda-feira (07), a imunização será direcionada a pessoas com 56 anos residentes em Macapá.

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto, comprovante de residência e carteira de vacinação.

A vacinação deste grupo será com o imunizante Oxford/AstraZeneca que estará disponível das 9h às 15h nos pontos de drive-thru das Praça Floriano Peixoto e do Estádio Zerão e na Rodovia do Curiaú. Além destes três pontos, será possível iniciar o seu esquema vacinal na quadra da Igreja Jesus de Nazaré.

O ponto de drive-thru do Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes, antiga Policlínica, não funcionará naquele local. O drive será remanejado para a zona oeste em breve. Moradores da zona norte poderão se dirigir ao ponto de vacinação da Rodovia do Curiaú.

