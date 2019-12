Vandalismo: mudas de palmeiras são quebradas no canteiro central da rodovia JK

A Prefeitura de Macapá recebeu a denúncia de que as mudas de palmeiras plantadas há cerca de 2 meses, durante revitalização e paisagismo do canteiro central da rodovia JK, tinham sido quebradas. Ao todo, quatro terão que ser repostas, onerando cerca de R$ 800,00 de prejuízo.

“É inadmissível esse tipo de ato, estamos tentando identificar os responsáveis pelo vandalismo, registramos uma ocorrência e pedimos apoio da população, que pode fiscalizar também, filmando ou fotografando”, relata o secretário de Meio Ambiente, Marcio Pimentel.

Desde 2017, a Prefeitura de Macapá trabalha na recuperação e paisagismo de logradouros públicos. Rotatórias e canteiros centrais ganharam vida e cor devido ao plantio de diversas espécies de plantas ornamentais. Folhas e flores formam um lindo cartão postal e encantam os olhos de quem passa por esses locais.

Mas a prefeitura tem travado uma batalha, não somente com o furto das mudas, mas também com o vandalismo, pessoas que arrancam ou quebram as plantas, tirando um pouco da beleza desses espaços, além de gerar prejuízos ao cofre público do Município.

Aline Brito

