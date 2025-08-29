Encontro das Águas reúne poesia e arte visual no Comitê de Cultura

A programação é coordenada pelo Coletivo Juremas e acontecerá quinzenalmente.

Acontece neste sábado, 30, a primeira edição do projeto Encontro Das Águas, uma iniciativa do Coletivo Juremas. O evento gratuito celebra a arte em sua forma mais fluida e sensível, com performances poéticas e exposições de artes visuais. A programação acontecerá no Comitê de Cultura, a partir das 19h.

Neste primeiro encontro teremos uma programação vasta com intervenções poetas de Eliane Duarte, Alan Delon, Alda Sirlene Camila Nobre e Gizele Belfort, com participação da atração convidada vinda das águas do Rio Curipi, no Oiapoque com o Grupo de Literatura e Performance Indígena Fos Txig: Karuanãs a viagem ao mundo sobrenatural.

Já na exposição visual poderemos contemplar os trabalhos de Maria Lua, João Espíndola, Victório,Dil Sanches, Dionísio Caripunas, Bárbara Ribeiro, Raih Amorim e Gabriel Amorim

A programação promete trazer uma noite de encantamentos para o público e tonar este evento uma programação fixa do Comitê de Cultura. “A partir de agora, a cada 15 dias nós teremos um evento no comitê, uma idealização e coordenação do Coletivo Juremas, trazendo essas passagens pelas águas do Amapá sempre com convidados”, explica a poeta e fundadora do Coletivo Juremas, Carla Nobre.

O projeto Encontro das Águas recebe apoio da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura; da Secretaria de Estado da Cultura – SECULT, do Programa Nacional dos Comitês de Cultura no Amapá

Serviço:

Encontro das Águas

30 de agosto

19h

Comitê de Cultura do Amapá -Av. Procópio Rola, 2326

Entrada gratuita.

Ficha técnica:

Produção:

Dil Sanches

Lene Ferreira

Pedro Henrique

Camila Nobre

Gizele Belfort

Gesely Dantas

Andréia Lopes

Assistente de Produção:

Renildo Sá

Social Media:

Maria Lua

