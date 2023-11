Prefeitura de Santana prorroga inscrições do processo seletivo para formação do banco de gestores escolares

A Prefeitura de Santana torna público o edital de retificação nº 004/2023 e edital nº 001/2023- seme/pms consolidado, que dispõe sobre a seleção dos gestores escolares para formação do banco de gestores escolares da rede municipal.

As inscrições para o processo seletivo foram reabertas e devem ser realizadas no período de 30/10 a 03/11, exclusivamente via internet, através do formulário no link processoseletivo.santana.ap.gov.br, onde constam os campos a serem preenchidos obrigatoriamente pelos candidatos.

O processo tem como objetivo selecionar os candidatos com potenciais habilidades gerenciais e atributos pessoais enquanto profissionais da educação ao exercício do cargo em comissão de Gestor Escolar da rede Municipal de Santana/AP, fundamentado na resolução 001/2023-CMES – que dispõe sobre a gestão democrática escolar nas unidades escolares da rede pública de ensino do município.

A gestão democrática em escolas municipais é um modelo de administração educacional que busca envolver a comunidade escolar, incluindo pais, professores, alunos e funcionários, nas decisões e processos de tomada de decisão da escola.

O objetivo é promover uma educação mais inclusiva, participativa e alinhada às necessidades locais. A gestão democrática pode incluir a eleição de diretores, conselhos escolares, assembleias, e a criação de espaços para o debate e a contribuição de todos os envolvidos no ambiente escolar. Esse modelo visa melhorar a qualidade da educação e fortalecer o vínculo entre a escola e a comunidade.

Renata Rodrigues

Assessoria de Comunicação

Secretaria Municipal de Educação

