SESI e SENAI Amapá abrem processo seletivo para contratação de pessoal

Macapá/Santana – O Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Amapá estão com inscrições abertas no período de 14 a 18 de novembro, para processo seletivo visando contratação de Técnico Operacional com formação superior em Direito, Administração, Contabilidade ou Engenharia de Produção. Os profissionais vão desempenhar suas funções na unidade do SESI ou do SENAI de Macapá ou de Santana. Os interessados em concorrer às vagas devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected].

Os candidatos deverão acessar o site www.ap.sesi.org.br ou www.ap.senai.br, área Processo Seletivo, para baixar o Comunicado nº 004/2019 – SESI/SENAI. No documento constam todas as orientações necessárias. Pessoas que tenham vínculo de parentesco, natural ou civil, com dirigente ou empregado do SESI ou do SENAI Amapá estão impedidas de disputar as vagas.

A seleção contará com etapas de caráter eliminatório que englobam análise curricular, comprovação de documentos, dinâmica de grupo e entrevista. O processo terá validade de 12 meses a contar da data de publicação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. Para mais informações, os interessados também pode entrar em contato pelo número (96) 3084-9022.

Curtir isso: Curtir Carregando...