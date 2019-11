Atriz Macapaense faz sucesso com espetáculo de lendas da Amazônia

Atriz Macapaense Lucia Morais faz sucesso com o espetáculo Arandu Lendas Amazônicas no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte – MG.

O espetáculo que teve suas apresentações prorrogadas no Rio de Janeiro por conta do sucesso de público e crítica. Não tem sido muito diferente em BH. Lucia Morais vem estampando os principais noticiários da capital mineira.

O espetáculo também passa pelos CCBBS de São Paulo e Brasília até o final do ano. Já existem convites para apresentações internacionais pela Europa.

Arandu é escrito e dirigido por um ex-menino de rua, Adilson Dias e patrocinado pelo Banco do Brasil.

Saiba mais em : https://www.facebook.com/ espetaculoarandu/

