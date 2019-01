261 anos de Macapá: Município publica edital para credenciamento de atividades artísticas e culturais

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) publica nesta terça-feira, 8, o edital de chamada pública nº 001/2019 para o credenciamento de atividades artísticas e culturais para a programação de aniversário de 261 anos da cidade de Macapá. As informações podem ser encontradas no site da fundação. Podem participar do certame pessoas físicas, maiores de 18 anos, Microempreendedores Individuais (MEI) e pessoas jurídicas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos.

Além disso, serão aceitos no certame projetos artísticos e culturais nas seguintes áreas: linguagens/segmentos: a) Teatro e congêneres; b) Dança e congêneres; c) Circo e congêneres; d) Música popular, erudita e instrumental; e) Audiovisual e congêneres; f) Livro, leitura, literatura e bibliotecas; g) Artes plásticas, artes visuais e congêneres; h) Artesanato; i) Culturas populares tradicionais e identitárias.

Os interessados em apresentar projeto devem, obrigatoriamente, estar cadastrados no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (SMIIC) e com seus perfis atualizados. As inscrições são gratuitas e estarão abertas no período de 8 a 18 de janeiro de 2019, podendo ser efetuadas online pelo SMIIC ou presencialmente na Fumcult, localizada na Rua Eliezer Levy, nº 1610, esquina com a Avenida Mendonça Furtado, Centro, das 8h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Para efetivar inscrição neste certame, os proponentes devem fazer download, preencher/assinar e fazer upload do formulário de inscrição disponibilizado pelo Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais (http://fumcult.macapa.ap.gov.br/), anexando ainda um arquivo em formato PDF (tamanho máximo permitido de 5 MB), com informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a atividade inscrita, tais como: links de vídeos e áudios para melhor compreensão da atração, portfólio etc.

No caso de inscrição presencial, os proponentes devem fazer download, preencher/assinar e protocolar na Fumcult, o formulário de inscrição disponível no SMIIC (http://fumcult.macapa.ap.gov.br/). Neste caso, será obrigatória a apresentação de uma mídia de CD ou DVD, onde deverá conter um arquivo único em formato PDF, com informações adicionais que possam acrescentar dados sobre a atração proposta, tais como: links de vídeos e áudios para melhor compreensão da atração, portfólio e etc.

Na impossibilidade de inserção de links de áudios, fotos e vídeos, tais informações devem ser apresentadas em uma pasta denominada: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. No período de 8 a 15/01/2019, a Fumcult empreenderá atividades formativas, visando a capacitação de agentes culturais para inscrição de projeto e retirada de dúvidas sobre o mesmo.

Todos os documentos pertinentes a este certame encontram-se no Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais – SMIIC (http://fumcult.macapa.ap.gov.br/).

Assessoria de Comunicação/Fumcult