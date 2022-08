Prefeitura de Santana reabre inscrições para o Live Santana Cultural 2022

A Prefeitura de Santana reativou nesta sexta-feira, 12, as inscrições para o Live Santana Cultural 2022, onde serão mais de 200 artistas beneficiados. Os interessados já podem preencher o formulário, as inscrições das propostas passam a ser do dia 12 até o dia 16 de agosto. Os trabalhos ou produção artística, serão apresentadas em forma de LIVE, transmitidas através das redes sociais ou poderá fazer uma produção artística gravada de no mínimo 30 minutos e publicá-la.

Os problemas técnicos no site já foram sanados, o edital de seleção de artistas para participarem do “Live Santana Cultural 2022”, já está funcionando e o link está disponível no site oficial da Prefeitura de Santana. Assim, a prefeitura informa também aos interessados, que, em virtude da necessidade de correções no Edital e consequentemente, a adequação na ficha de inscrição, o acesso ao edital será através do site da inscrição.

NOVO CRONOGRAMA

INSCRIÇÃO DAS PROPOSTAS: 12 a 16/08/2022;

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO (BANCA DE CURADORES): 17 a 20/08/2022;

DIVULGAÇÃO PROPOSTAS PRÉ-CLASSIFICADAS: 22/08/2022;

PERÍODO PARA RECURSO: 23 a 26/08/2022;

RESULTADO ANÁLISE RECURSAL: 29/08/2022;

DIVULGAÇÃO RESULTADO: 30/08/2022;

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO NO DIÁRIO OFICIAL: 31/08/2022;

PROVISÃO REPASSE DO RECURSO: 01 a 09/09/2022;

EXECUÇÃO DA LIVE AO VIVO OU PRODUÇÃO ARTÍSTICA: 10 a 30/09/2022;

PROCESSO DE PAGAMENTO CACHÊS: 10 (DEZ) DIAS APÓS EXECUÇÃO;

Os artistas que já realizaram a inscrição não precisam se preocupar, após as correções feitas, não precisarão preencher novamente todas as informações, apenas dar continuidade na inscrição selecionando o módulo.

LINK DA INSCRIÇÃO: https://inscricao.santana.ap.gov.br/inscricoes-live-cultural/

Éden Pacheco

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...