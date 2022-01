Comunicado: Nesta quarta-feira (19) o drive-thru do Curiaú não funcionará em função do remanejamento de equipe

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) comunica que nesta quarta-feira (19) o drive-thru, localizado na rodovia do Curiaú, não fará atendimento ao público para vacinação contra a Covid-19, em razão do quantitativo de profissionais que se encontram doentes. O remanejamento é necessário para atender outros pontos com maior fluxo.



