Programa Mais Sorriso do Governo do Amapá realiza mutirão de diagnóstico e blitz sobre prevenção ao câncer de boca

O “Maio Vermelho”, mês de conscientização e combate ao câncer de boca, alerta para essa doença grave e muitas vezes silenciosa. No Amapá, o programa Mais Sorriso do Governo do Estado lança uma campanha para reforçar o diagnóstico precoce e a informação, fundamentais para reduzir significativamente os casos e aumentar as chances de cura.

A programação inclui atividades educativas e triagens clínicas para detecção de lesões suspeitas. Com o tema “Sua Boca Fala Por Você: Escute os Sinais”, o objetivo é ampliar o conhecimento da população sobre os principais fatores de risco, os sintomas e a importância de buscar atendimento odontológico regular.

No dia 29, as equipes do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) estadual farão uma blitz educativa para os produtores rurais na Feira do Agricultor do bairro Buritizal, na Zona Sul de Macapá. A ação será das 14h às 18h, com distribuição de materiais informativos. Esses trabalhadores são mais suscetíveis ao problema devido à exposição prolongada ao sol, que é um dos fatores de risco para o câncer de boca.

Já no dia 31 de maio, haverá um mutirão de diagnóstico e prevenção ao câncer bucal”, das 9h às 12h, no próprio CEO, no Centro de Macapá. As ações do Mais Sorriso são executadas pela Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O público-alvo da campanha inclui adultos acima de 40 anos, tabagistas, etilistas e trabalhadores rurais. Durante o Maio Vermelho, o centro intensifica a capacitação de profissionais, atendimentos preventivos e orientações sobre hábitos saudáveis.

Em 2024, o programa Mais Sorriso levou a campanha para a 53ª Expofeira do Amapá. As ações foram voltadas aos agricultores de vários mun icípios do estado, que estavam expondo produtos na feira de negócios. Este público teve acesso a exames, atendimentos nas unidades móveis odontológicas e recebeu protetor solar labial.

“Esse tipo de câncer pode ser evitado com medidas simples e hábitos saudáveis. O diagnóstico precoce é a principal chave para aumentar as chances de cura”, destacou George Araújo, diretor do CEO estadual.

Sinais de alerta:

É fundamental que a população esteja atenta aos sintomas mais comuns, como:

Feridas na boca que não cicatrizam em até 15 dias;

Manchas vermelhas ou esbranquiçadas;

Nódulos ou caroços no pescoço;

Dificuldade para mastigar ou engolir.



Principais fatores de risco

Tabagismo;

Consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

Má higiene bucal;

Exposição solar sem proteção nos lábios;

Infecção por HPV.



Saiba como prevenir:

Não fumar e evitar o consumo de álcool;

Usar protetor labial com filtro solar;

Manter uma boa higiene bucal;

Visitar o dentista regularmente;

Ficar atento a qualquer alteração na boca.



O Maio Vermelho 2025 é uma oportunidade de reforçar o cuidado com a saúde bucal e destacar o papel fundamental dos serviços públicos odontológicos no combate ao câncer de boca – uma doença silenciosa, mas tratável quando identificada precocemente.

