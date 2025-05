Governo do Amapá auxilia estudantes que desejam se inscrever no Enem 2025

As 12 escolas polo da Central do Enem recebem alunos e egressos do ensino médio que possuem algum tipo de dificuldade em realizar o procedimento sozinhos.

O Governo do Amapá está oferecendo suporte direto aos estudantes que desejam se inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As 12 escolas polo da Central do Enem terão equipes para auxiliar alunos e egressos do ensino médio que enfrentam dificuldades para realizar o procedimento sozinhos.

As inscrições, que abriram em 26 de maio e se estendem até 6 de junho, devem ser feitas na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para se inscrever, basta fazer o login pelo Gov.br, informar dados e documentos pessoais, escolher o município para a prova e responder a um questionário socioeconômico.

Para quem não tem direito à isenção, a inscrição custa R$ 85, que deve ser paga até 11 de junho para haver confirmação. E, mesmo quem conseguiu o benefício, deve se inscrever para poder realizar a prova, que será aplicada nos dias 9 e 16 de novembro na maior parte do país.

A iniciativa visa garantir a participação dos jovens amapaenses na principal forma de entrada em universidades públicas e programas de bolsas de estudo. Com a medida, o Governo do Amapá amplia as oportunidades de desenvolvimento social e econômico através da educação, como explica o coordenador da Central do Enem, Riley Tenório.

“Seja por falta de acesso à internet, familiaridade com plataformas digitais ou mesmo dúvidas sobre o preenchimento correto dos dados, as equipes das escolas polo estão preparadas para oferecer orientação personalizada. Isso reforça o compromisso do estado em promover a inclusão e a igualdade de oportunidades educacionais”, ressalta o coordenador.

Além de prezar pela qualidade de ensino diariamente e ter investido mais de R$ 40 milhões na infraestrutura das escolas, o Governo do Amapá ainda ajuda na preparação de 2 mil estudantes interessados no Enem, com a realização de aulas às quartas, quintas e sábados em unidades de Macapá e Santana. Também serão realizados “aulões” em diversos municípios nos meses que antecedem a realização do exame.

Escolas polo da Central do Enem:

E.E. Maria Neusa Carmo de Souza

E.E. Prof.ª Esther da Silva Virgolino

E.E. Prof.º Antônio Ferreira Lima Neto

E.E. Prof.º Nilton Balieiro Machado

E.E. Prof.º Antônio Messias G. da Silva

E.E. Antônio Cordeiro Pontes

E.E. Gabriel de Almeida Café

E.E. Cecília Pinto

E.E. Raimunda Virgolino

E.E. Deusolina Salles Farias

E.E. Prof.ª Lucimar Amoras Del Castilho

E.E. Prof.º Afonso Arinos de Melo Franco

