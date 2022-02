Prefeitura de Macapá viabiliza parcerias para conclusão da obra do conjunto habitacional Janary Nunes

O termo de cooperação e parceria com a Caixa Econômica Federal será assinado na tarde desta sexta-feira (4).



O prefeito de Macapá, Dr. Furlan assina nesta sexta-feira (4), o termo de cooperação e parceria com a Caixa Econômica Federal que viabiliza a retomada da obra de construção do Conjunto Habitacional Janary Nunes, no bairro Fazendinha. A cerimônia faz parte da programação de aniversário de 264 da capital.

A obra será dividida em duas etapas e conta com o investimento superior a R$ 48 milhões, sendo pouco mais de R$ 43 milhões do Programa Casa Verde Amarela resultado de articulação do senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) em 2018 e mais de R$ 5 milhões de contrapartida, enviados por emenda parlamentar do deputado federal Vinícius Gurgel (PL/AP).

Estrutura

A nova empresa responsável pela continuação da obra é o Grupo SMC Engenharia, contratada pela Caixa Econômica Federal através de chamada pública.

Os apartamentos terão 42 m², contendo dois quartos, um banheiro, cozinha, área de serviço, sacada e sala de estar e jantar conjugadas. O residencial contará com 500 unidades habitacionais, uma escola de ensino infantil, quadra poliesportiva, redes próprias para abastecimento de água, de esgoto, de águas pluviais, distribuição de energia. Além de vias pavimentadas, estacionamento, praça e área para a prática de atividade física.

