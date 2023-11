CSA leva mutirão de negociação para diversos municípios do Amapá; confira a programação

Além das condições especiais para negociação de débitos dos serviços de água, também estarão disponíveis descontos para pendências em faturas de energia elétrica em todas as cidades por onde a ação passar.

A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) amplia a agenda de negociações para clientes com débitos referentes aos serviços de água e divulga um cronograma de ações itinerantes pelos municípios do estado, com início na próxima quinta-feira (23/11). Os mutirões ofertam condições especiais para parcelamento e descontos especiais de até 100% em juros e multas. Os serviços também estarão disponíveis para clientes com débitos com a CEA Equatorial.

Para negociar os débitos com ofertas especiais, os clientes devem ter pelo menos três faturas em atraso. Os descontos de até 100% em juros e multas variam de acordo com o valor e a idade da dívida.

“Iniciamos os mutirões em Macapá, mas sabemos que é uma demanda de todos os municípios e por isso ampliamos nossa ação para alcançar nossos clientes onde quer que eles estejam. A partir da próxima semana, até o fim do mês, estaremos em campo com condições especiais de negociação, é uma oportunidade importante para quem deseja quitar seus débitos de água e até energia”, Analine Santos, Analista de Hidrometria da CSA.

Documentação.

Para acessar todos os serviços disponibilizados durante o mutirão, é necessário a apresentação de documentos como: RG, CPF, uma fatura de energia e/ou água no nome do titular e o NIS atualizado. No caso de terceiros, é necessário a apresentação de procuração devidamente autenticada.

Confira a programação de mutirões dos municípios:

· Laranjal do Jari

Quando: 23 e 24/11

Onde: Agência Laranjal do Jari

Endereço: Av. Tancredo Neves, Nº1694 – Agreste

Horário: 8h às 17h

· Vitória do Jari

Quando: 30/11 e 01/12

Onde: Credenciado Vitória do Jari (Anderson Informática)

Endereço: Av. Pedro Ladislau, Nº 3251 – Comercial

Horário: 8h às 17h

· Tartarugalzinho

Quando: 23 e 24/11

Onde: Sede da CEA Equatorial

Endereço: Av. Nossa Sra. do Perpétuo Socorro, nº 1670 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Porto Grande

Quando: 23 e 24/11

Onde: Centro Comunitário

Endereço: Avenida Mário Cruz, nº 620 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Oiapoque

Quando: 27, 28 e 29/11

Onde: Agência Oiapoque

Endereço: BR 156, nº877 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Ferreira Gomes

Quando: 27 e 28/11

Onde: Prédio do CRAS.

Endereço: Rua Hildemar Maia, nº 281 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Calçoene

Quando: 27 e 28/11

Onde: CRAS de Calçoene.

Endereço: Rua Cassiano Germino, nº 10 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Pedra Branca

Quando: 29 e 30/11

Onde: Estação de Tratamento de Água (ETA)

Endereço: Av. Nemésio Calandrini, nº 574 – Centro

Horário: 8h às 17h

· Amapá

Quando: 30/11 e 01/12

Onde: Secretaria de Assistência Social do Amapá -AP

Endereço: Av. Guarany, nº 896

Bairro: Nova Esperança

