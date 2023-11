Governo do Estado promove cursos profissionalizantes para moradores de conjuntos habitacionais de Macapá

Iniciativa busca incentivar o empreendedorismo e facilitar a inserção ao mercado de trabalho.

Por: Amelline de Queiroz

O Governo do Amapá deu início, na terça-feira, 21, às aulas dos cursos profissionalizantes oferecidos a 70 moradores dos conjuntos habitacionais Miracema e Macapaba, na Zona Norte de Macapá. A iniciativa conta com o apoio do Sebrae e busca promover o empreendedorismo e facilitar a inserção no mercado de trabalho.

A capacitação envolve temas como atendimento ao cliente, boas práticas de manipulação de alimentos, vendas e gestão financeira. Um dos alunos é o auxiliar de cozinha Joelson Bravo, morador do Macapaba. Ele pretende se aperfeiçoar na área em que já atua.

“Quando fiquei sabendo do curso aqui no Macapaba, fiquei interessado em me inscrever, já que é ao lado da minha casa. Muito bom esses cursos até para quem ainda não trabalha e procura ter esse conhecimento e ampliar as oportunidades de trabalho”, explicou o auxiliar de cozinha.A pedagoga Alzira Monteiro atua na coordenação do Plantão Social do Macapaba, o setor é uma espécie de braço da Secretaria de Estado de Habitação para ações dentro dos habitacionais. Alzira explica que a capacitação terá duração de três dias e garante certificado aos participantes.

“Estamos disponibilizando conhecimentos como boas práticas de alimentação, marketing pessoal e etiqueta profissional para o ambiente de trabalho e atendimento ao cliente. Ao final, todos irão receber o certificado, um documento importante para o currículo profissional”, explicou a pedagoga.

De acordo com a facilitadora do Sebrae Amapá, Ruimarisa Martins, o curso inclui informações sobre como a pessoa deve se portar no ambiente profissional

“São informações que os participantes terão sobre a forma de se apresentar no trabalho, já que a imagem é algo fundamental para em qualquer ambiente, principalmente no campo profissional. Eles vão sair daqui com essas dicas para implementar no seu dia a dia e no futuro profissional”, explicou a facilitadora.

Os cursos no habitacional Macapaba acontecem de forma presencial, na Escola Estadual Marly Maria, até 23 de novembro. A partir desta quarta-feira, 22, as aulas iniciam na Escola Estadual Professor Carlos Alberto Viana, no Miracema. —

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

