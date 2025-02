Nota de Solidariedade às jornalistas Ana Girlene e Lilian Monteiro

As organizações e movimentos de mulheres do Amapá vem publicamente expressar sua solidariedade às jornalistas Ana Girlene e Lilian Monteiro, que foram alvo de ataques caluniosos, difamatórios e de exposição indevida, principalmente nas redes sociais e na imprensa.

Esses ataques não apenas ferem as honras dessas profissionais, mas também buscam silenciar mulheres que, com coragem, ocupam espaços de poder e visibilidade na sociedade. A violência direcionada a mulheres em posições de destaque, seja no jornalismo, na política ou em qualquer outra área é uma estratégia persistente para descredibilizá-las, intimidá-las e enfraquecer sua participação ativa na vida pública.

Ana Girlene e Lilian Monteiro são jornalistas comprometidas com a ética, a verdade e a qualidade da informação. O trabalho desenvolvido, dedicado à divulgação de conteúdo isenta e imparcial, é um pilar contra as fake news e uma defesa incansável do jornalismo sério.

Repudiamos, de forma categórica, qualquer forma de violência moral, política ou de gênero contra essas profissionais e contra todas as mulheres que enfrentam ataques para exercer seu direito de se expressar e atuar em espaços de decisão. Reforçamos a importância de cultivarmos um ambiente midiático e virtual pautado no respeito, na ética e na responsabilidade, para que todas as mulheres possam trabalhar sem medo, censura ou retaliação.

– Elo Estadual de Mulheres da Rede Sustentabilidade

– Arte da Pleta

– Grupo das Homossexuais Thiudes do Amapá – GHTA

– Coletivo Juremas

– Bloco Filhas da Luta

– Ação da Mulher Trabalhista do Amapá – AMT/PDT

– Instituto Periférica Amazônia (Inperifa)

– Instituto Açucena

– União Brasileira de Mulheres – UBM Amapá

– Secretaria de Mulheres do PCdoB

– SINSEPEAP

– Mulherio das Letras Amapá

– Levante Feminista do Amapá

– Levante Popular da Juventude

– Rádio WEB e tv Andaluzia

– Forum Permanente dos direitos das Mulheres no Amapá – FOPEMAP

– União dos Moradores dos Habitacionais de Interesse Social do Amapá – UMHIS/AP

– Tatamirô Grupo de Poesia

– Articulação de Mulheres do Amapá/AMA

– Intituto Açucena

– Setorial de Mulheres do PSOL

– Site chicoterra.com

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...