Amapá confirma primeiro caso importado de febre amarela em 2025

Paciente é um adolescente, de 16 anos, morador de Breves, no Pará; ele está internado na UTI do Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) confirmou nesta terça-feira, 18, o primeiro caso humano importado de febre amarela em 2025. O paciente é um adolescente de 16 anos de idade, morador do município de Breves, no Pará.

Ele chegou em Macapá já doente, recebeu o primeiro atendimento no Hospital de Emergência (HE), sendo encaminhado ao Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), onde foi confirmado o diagnóstico. O paciente está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e ainda não há informação sobre o histórico de vacina do jovem.

De acordo com a SVS, no Amapá não há registros de casos de febre amarela autóctone, ou seja, aqueles contraídos no próprio local onde a pessoa vive. De 2019 a 2024, foram notificados 38 casos, todos importados, que são aqueles em que os pacientes foram infectados fora do estado.

“É importante reforçar que a febre amarela não é contagiosa de pessoa para pessoa. O Haemagogus e Sabethes são os mosquitos que transmitem a doença em áreas rurais e de florestas. Não temos transmissão urbana no Brasil há décadas, somente a silvestre”, explicou Cássio Peterka, superintendente da SVS.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) segue monitorando o quadro clínico do paciente e acolhendo a família, que veio de Breves assim que o adolescente foi internado. O caso também é acompanhado por especialistas de São Paulo.

“Não estamos medindo esforços para salva a vida deste jovem. Ele está com um quadro grave, mas está recebendo toda assistência da equipe multiprofissional do HCA, com todo o manejo clínico que o caso requer”, pontuou a secretária de Saúde do Amapá, Nair Mota.

A vacina é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela, e faz parte do calendário nacional de imunização. A vacinação em crianças menores de 5 anos ocorre em duas doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Já para pessoas a partir desta idade, a dose é única.

Febre amarela

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos infectados. Ela possui dois ciclos de transmissão: silvestre (quando há transmissão em área rural ou de floresta) e urbano.

Os sintomas iniciais da febre amarela são:

• Início súbito de febre; • Calafrios; • Dor de cabeça intensa; • Dores nas costas; • Dores no corpo em geral; • Náuseas e vômitos; • Fadiga; • Fraqueza.

