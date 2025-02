Com 139 alunos, Governo do Amapá inicia nova turma do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros

Aula inaugural nesta quarta-feira, 19, marcou início da jornada de 6 meses de qualificação para integrar a corporação.

Como parte do fortalecimento das forças de Segurança Pública, o Governo do Estado deu início ao Curso de Formação de Soldados (CFSD) do Corpo de Bombeiros do Amapá (CBM-AP) com 139 alunos. A aula inaugural nesta quarta-feira, 19, no Cine Teatro Silvio Romero, em Santana, marcou o início da jornada de 6 meses para a segunda turma formada pelo concurso de 2022.

“Esse curso está bem mais estruturado para fazer uma formação ainda melhor. Estamos aqui para mostrar o quanto estes futuros soldados são importantes para a transformação que estamos vivendo, e o quanto eles vão nos ajudar a desenvolver o Amapá. O Corpo de Bombeiros do Amapá é reconhecido pelo Brasil que, embora pequeno, faz toda a diferença”, celebrou o governador Clécio Luís.

Durante a cerimonia, os alunos-soldados receberam os gorros do CFSD como símbolo de compromisso, de coragem, da dedicação e de um futuro repleto de responsabilidades, desafios e conquistas.

“Esta formação está sendo de grande emoção para mim e para a minha família, porque sabem que é a realização de um sonho. Será uma mudança em minha vida e espero me tornar uma excelente servidora pública”, disse Luma Borges, uma das alunas-soldado do CFSD.

Em 6 meses de curso, com carga horária de 1.165 horas em 23 disciplinas, 85 homens e 54 mulheres receberão instruções para as atividades que fazem parte do serviço do bombeiro militar, como prevenção, combate a incêndio, salvamento, atendimento pré-hospitalar e manutenção da ordem pública. O estágio supervisionado nos grupamentos do CBM fortalecerão a qualificação, com o objetivo de propiciar experiências práticas de aprendizagem.

“Essa é a segunda turma a ser formada com 139 alunos que buscam ingressar às fileiras do CBM. É uma nova fase da vida desses alunos, e na de seus familiares. No segundo semestre estaremos entregando mais uma turma qualificada de soldados à sociedade amapaense, com mergulhadores, combatentes de incêndio, resgate de emergência e defesa civil”, pontuou o coronel Pelsondré Martins, comandante do CBM-AP.

O chamamento dos aprovados no cadastro reserva do certame de 2022 foi um compromisso de campanha que Clécio Luís trabalhou para honrar. Em dois anos, foram 717 candidatos convocados para avançarem para as próximas etapas, gerando duas turmas de CFSD. A integração de mais soldados se alia a outros investimentos do Governo, como na área social, na educação, na saúde e na economia.

“O desânimo não pode ser maior que a vontade da vitória. Que seja um bom curso de formação e que se tornem soldados para salvar vidas e patrimônios nesta que é uma corporacao de excelência”, comentou o deputado estadual Jory Oeiras.

Valorização do CBM-AP

A corporação voltada para a salvaguarda da vida, do patrimônio e do meio ambiente no Amapá tem recebido nestes últimos dois anos os maiores investimentos realizados pelo Executivo.

Em 2024, o CBM-AP recebeu 4 viaturas voltadas para os combates a incêndios; 110 Rádios Transceptores; 2 embarcações de resgate com reboque; equipamentos para a Nova Academia de Musculação do Quartel do Comando Geral; pick-ups para a atividade de perícia de incêndio; 56 motosserras; e ainda doações de drones e de 120 equipamentos de Proteção Respiratória. Para 2025, a previsão de investimento ultrapassam os R$ 116 milhões.

No ano passado, a corporação recebeu ainda 249 novos bombeiros militares na primeira turma do concurso de 2022. Também passaram por qualificações de aperfeiçoamento 372 militares. O governador autorizou a promoção automática de 155 soldados à graduação de Cabo Bombeiro Militar Combatente, que ocorrerá este ano, assim como melhorias salariais por tempo de serviço.

