DJ Alok reúne sucessos da música eletrônica em show gratuito no maior Réveillon da Amazônia no Amapá

Com renome internacional, artista agitará o público no anfiteatro da Fortaleza de São José na segunda-feira, 30, com união da iniciativa privada e Governo do Estado.



Um dos maiores nomes da música eletrônica internacional, DJ Alok fará show gratuito para o público em Macapá

O maior Réveillon da Amazônia contará com show histórico e gratuito de luzes e música eletrônica do DJ Alok. O artista, renomado internacionalmente no segmento, será a grande atração da noite de segunda-feira, 30, no anfiteatro da Fortaleza de São José, na orla de Macapá.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Promovido pela iniciativa privada, em união com o Ministério do Turismo, senador Davi Alcolumbre e Governo do Estado, a programação conta com quatro noites de festa, de 28 a 31 de dezembro, com entrada franca para todos os públicos. O cantor de forró eletrônico Ávine Vinny também animará a festa que antecipa a chegada de 2025.

O maior Réveillon da Amazônia contará, ainda, com apresentações gratuitas de Roberto Carlos, Alceu Valença, João Gomes e Pablo do Arrocha, garantidos por parceiros do setor privado, que viram no Amapá a oportunidade de fortalecer a divulgação do Réveillon para todo o Brasil. Eles são responsáveis pelo pagamento de cachês dos shows nacionais e dos apresentadores da programação, Giovanna Antonelli e Zeca Camargo.

O Governo do Estado garante o pagamento das atrações locais e também é responsável pelas estruturas físicas e logísticas do evento, como saúde, segurança e suporte ao público. Tatty Taylor, Letícia Auolly, Amazônia Fusion, Rogério e Cia e Os Moreiras irão enaltecer as vozes amazônidas na noite de domingo, 29.

DJ Alok

Um dos principais nomes da música eletrônica no mundo, Alok promete contagiar e atrair um público recorde para celebrar a chegada de 2025, às margens do Rio Amazonas, em Macapá.

Nascido em Goiânia (GO), ele cresceu em um ambiente musical. Sua trajetória começou cedo, aos 12 anos, quando ele acompanhava os pais ao lado do irmão gêmeo Bhaskar, em suas apresentações de música eletrônica pelo país. Depois, com o projeto ao vivo de “trance lógica”, a dupla lançou um álbum autoral, chegando a fazer shows em cerca de 19 países.

Em 2010 Alok iniciou carreira solo, explorando um som mais versátil, com influências de house, pop e elementos orgânicos. Sua ascensão internacional ocorreu em 2016, com o hit “Hear Me Now”, com Bru no Martini que o levou à projeção internacional. Desde então, Alok lançou diversos sucessos, como: “Nunca me deixe ir”, “Fogo”, “No Fundo” e “Sozinho”.

O artista acabou se transformando em um dos ícones mais proeminentes da cena eletrônica brasileira e neste ano iniciou a tour “Aurea” em Belém (PA), com uma mega estrutura de palco, luzes e espetáculo com drones e participação de artistas indígenas para abrir a contagem regressiva da COP30, a COP da Amazônia, que terá a capital paraense como sede.

Confira a programação do maior Réveillon da Amazônia:

Sábado, 28

Roberto Carlos

Domingo, 29

Os Moreiras

Rogério e Cia

Tatty Taylor

Amazônia Fusion

Letícia Auoly

Segunda-feira, 30

Ávine Vinny

Alok

Terça-feira, 31

Alceu Valença

João Gomes

Pablo do Arrocha

