Prefeitura orienta macapaenses sobre podas de árvores durante período de inverno

Campanha educativa será realizada entre os dias 10 e 14 de janeiro pela Secretaria de Meio Ambiente

Com o clima de inverno na cidade, a preocupação com as quedas de árvores se torna maior. Por isso, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Postura Urbana (Semam), representando a Prefeitura de Macapá, realizará uma campanha ambiental e educativa para orientar os cidadãos a respeito do procedimento correto para podas e supressões de árvores que estão dispersas pela capital.

A Semam vem fazendo o mapeamento das árvores presentes em praças e logradouros de passeio público e orientará a população em campanha do dia 10 a 14 de janeiro, embora o serviço de autorização ambiental funcione de maneira constante.

Segundo o secretário da Semam, Marcelo Oliveira, no inverno amazônico a procura nos reparos e manutenção das árvores é muito intensa, mas ressalta que esse serviço não pode ser feito sem autorização.

“Toda supressão ou poda precisa ser previamente autorizada pela Semam, por conta de danos e crimes ambientais que possam, por ventura, serem causados, em razão das estruturas das árvores”, explica.

Além disso, essas espécies presentes em áreas urbanas necessitam de análise pelo engenheiro florestal competente, que verifica a condição da árvore, local e posição.

“É muito importante que a supressão ou poda tenha autorização. Do contrário, o munícipe está sujeito à multa dependendo do porte da árvore, que pode variar de R$ 50,00 a R$ 50 milhões”, alerta Marcelo Oliveira.

Importância das podas de árvores

Além de evitar possíveis quedas de árvores e galhos secos, a podagem contribui para uma eficiente distribuição dos nutrientes de diversas espécies, auxiliando em seu crescimento, resistência e estética.

Saiba como solicitar autorização ambiental para as podas e supressão

Independente da posição da árvore, localização ou tamanho, é preciso que o munícipe ou órgão interessado tenha o licenciamento ambiental para que a podagem e/ou supressão ocorra de forma legalizada e correta. Para a solicitação desse tipo de serviço, a Prefeitura disponibiliza um canal online, na aba Central de Atendimento:

PARA ACESSAR O FORMULÁRIO CLIQUE AQUI

Basta que o interessado acesse com seu login e senha e siga o passo a passo ao solicitar o licenciamento para esse tipo de serviço.

