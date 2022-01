Abertas inscrições para os Programas de Residência Médica na UNIFAP

Há vagas nas áreas de Cirurgia Geral, Ortopedia e Traumatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica e Pediatria

Seguem abertas até 17 de janeiro as inscrições para os programas de Residência Médica da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Interessados poderão se inscrever exclusivamente no endereço eletrônico https://sigaa.unifap.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf, por meio do preenchimento do formulário de inscrição e pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 200.

As vagas são para as especialidades médicas de Cirurgia Geral (7 vagas), Ortopedia e Traumatologia (2 vagas), Ginecologia e Obstetrícia (6 vagas), Clínica Médica (6 vagas) e Pediatria (6 vagas). Os candidatos poderão se inscrever somente em um único Programa de Residência Médica, sendo vedada a mudança de especialidade após o término das inscrições.

O processo de seleção terá uma única etapa, com a aplicação de uma prova de conhecimentos médicos nas áreas básicas de Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia-Obstetrícia, Saúde da Família (60 questões de múltipla escolha) e três questões subjetivas com casos clínicos relativos à especialidade médica escolhida pelo candidato. Candidatos que concorrerão ao Programa de Cirurgia Geral – R3 farão uma prova com dez questões discursivas.

A prova de conhecimento será realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, às 14h, nas salas de aula do bloco novo do curso de Medicina, localizadas no campus Marco Zero do Equador da Unifap, em Macapá (AP), e terá a duração de quatro horas. No dia da prova serão seguidas as recomendações e protocolos de biossegurança definidas pelas autoridades de saúde pública, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para a partir do dia 21 de fevereiro deste ano. Confira no site da Unifap a íntegra do edital de seleção, no link http://www.unifap.br/editais/processo-seletivo-de-residencia-medica-edital-no-04-2021-coreme-unifap-residencia-medica-2022/.

