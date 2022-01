Plataforma Aprenda Mais disponibiliza mais de 90 opções de cursos gratuitos com certificado

Há formações na área de Saúde, Gestão e Negócios Gestão de Negócios e Comunicação

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional da plataforma Aprenda Mais, do Ministério da Educação (MEC). Os cursos são oferecidos no formato Massive Open Online Course (MOOC), sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo, e oferecem certificado para quem concluir a carga horária mínima de participação.

As especializações têm como objetivo ampliar a oferta de capacitações em diversas áreas do conhecimento, o que possibilita ao participante a aquisição de conhecimento sem sair de casa. São mais de 100 oportunidades de capacitação profissional disponíveis no ambiente virtual, em áreas de ensino como Ambiente e Saúde; Ciências Exatas; Ciências Humanas; Desenvolvimento Educacional e Social; Gestão e Negócios; Idiomas, Línguas e Literatura; Informação e Comunicação; Segurança e Turismo.

Os interessados em participar devem acessar o site da plataforma e escolher a área que desejam estudar e assim, realizar o cadastro. Os cursos on-line oferecem certificado de conclusão, que pode ser adquirido ao final das aulas. De acordo com o MEC, a expectativa é capacitar mais de 820 mil estudantes até 2025.

Fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), a plataforma tem como objetivo unificar a oferta de cursos gratuitos e on-line para que a população seja beneficiada com formações que podem acrescentar conhecimento ao currículo.

Cada formação tem uma carga horária média de 40 horas. Para ter acesso aos conteúdos é necessário realizar o cadastro, escolher qual curso quer realizar e dar início às aulas. Não há tutoria e os alunos devem atingir o aproveitamento necessário para emitir o certificado de conclusão que é reconhecido pela Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado