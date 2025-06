Mestrado em Letras está com inscrições abertas

Interessados podem se inscrever até o dia 12 de junho.

Estão abertas as inscrições para o Programa de Pós-graduação em Letras (PPGLet), da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que oferta o Mestrado em Letras. O período para se inscrever vai até o dia 12 de junho de 2025, por meio do Formulário de inscrição. Sem taxa de inscrição.

Pode participar da seleção do Mestrado o(a) candidato(a) que tenha diploma de curso de Licenciatura ou Bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O(a) candidato(a) graduado(a) que não tiver seu diploma (ou documento equivalente) ou ainda estiver cursando o ensino superior poderá se inscrever mediante a apresentação de uma declaração de previsão de conclusão do curso até a matrícula no programa.

O PPGLet está com dois editais específicos para ingresso na nova turma de Mestrado:

O Edital N°03/2025 está ofertando 37 vagas, sendo 22 para ampla concorrência, 10 para candidatos(as) indígenas e 5 para política de ações afirmativas, que inclui pessoas autodeclaradas pretas e pardas e pessoas com deficiência (PcD), incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O critério de avaliação para candidatos não indígenas é: 1) Pré-projeto de Pesquisa; 2) Entrevista, que será realizada no período de 23 a 25 de julho; e 3) Análise Curricular.

Para candidatos indígenas, o critério de avaliação será: 1) Memorial; 2) Entrevista, que ocorrerá presencialmente do dia 23 a 25 de julho e 3) Súmula curricular.

Para os(as) candidatos(as) surdos(as), o critério de avaliação será: 1) Memorial; 2) Entrevista, que ocorrerá de 23 a 25 de julho; e 3) Análise curricular.

O Edital N°04/2025 oferta 5 vagas supranuméricas, destinadas exclusivamente a quilombolas, indígenas, pessoas trans (transexuais / transgêneros / travestis), populações do campo, pessoas em situação de deslocamento forçado / migrantes internacionais.

As etapas avaliativas são: 1) Pré-projeto de pesquisa; 2) Entrevista, que ocorrerá de 23 a 25 de julho; e 3) Análise curricular.

Sobre o PPGLet

O Programa de Pós-graduação em Letras da Unifap (PPGLet/Unifap) busca qualificar profissionais na área de Linguística e Literatura capazes de refletir criticamente sobre fenômenos da linguagem, tanto em seu viés linguístico-social como nos âmbitos cultural e literário; formar profissionais capazes de reconhecer, promover e investigar a diversidade linguístico-social, cultural e literária amazônida, a partir de uma base teórico-metodológica sólida, bem como produzir conhecimento relevante em Linguística e Literatura.

O Programa conta com duas linhas de pesquisa: 1) Diversidade Linguística na Amazônia; e 2) Literatura, Cultura e Memória. O período de curso é de 24 meses.

Saiba mais em: https://www2.unifap.br/ppglet/.

Serviço

Processo Seletivo do Mestrado em Letras

Inscrições: Até 12 de junho por meio do Formulário de Inscrição. Sem taxa de inscrição. público-alvo: pessoas portadoras de diploma de nível superior. Editais de seleção disponíveis em https://www2.unifap.br/ppglet/processo-seletivo/aluno-regular/turma-2025/.

* Texto: Ana Carolina Brazão (Bolsista Assesp/Unifap)

Curtir isso: Curtir Carregando...