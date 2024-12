Carla Nobre apresenta recital solo ‘Variações do Infinito’

A poeta também lança a segunda edição do seu livro que dá nome ao recital.

Para celebrar a poesia e suas possibilidades, a poeta Carla Nobre, realiza no próximo dia 18 de dezembro, no espaço Bibliogarden, o recital solo “Variações do Infinito”. Este trabalho foi criado a partir do livro da própria escritora, que na oportunidade realizará o lançamento da segunda edição da obra lançada em 2023.

“Variações do Infinito” é o quarto livro publicado pela artista, que já tem mais de 20 anos de atuação na cena literária, com seu trabalho de escrita e performances poéticas. Para este recital ela prepara um apanhado de poemas que fazem parte do livro, criando um diálogo com o público em forma de poesia.

“Você é infinito? O que seria o infinito em sua vida? No meu recital assim como no livro eu quero questionar, e também dizer, que nós, seres humanos, com cada alegria e desventura diárias, somos todos infinitos”, conta a poeta.

Se o infinito é aquilo que nunca acaba a poeta convida os espectadores a apreciar esse espetáculo descobrindo seus questionamentos. “Fazer deste livro um recital de poesia falada é poder fazer com que os poemas que estão em mim atravessem os lugares e as pessoas ganhem novas possibilidades”, declara Carla.

O trabalho conta com a direção de Hayam Chandra e Pedro Stkls, com acompanhamento musical de Renato Gemaque e produção do Coletivo Juremas.

Sobre o livro

Lançando em 2023 a primeira edição, a obra conta com 91 poemas. Com ilustrações de capa e internas assinadas pela ilustradora Carla Antunes. A revisão ficou a cargo do professor Mestre Kerllyo Barbosa Maciel, prefácio escrito pelo Professor Doutor Yurgel Caldas e apresentação pela pelos Poetas Azuis (Pedro Stkls e Thiago Soeiro).

Serviço:

Recital “Variações do Infinito” – Carla Nobre

Data: 18 de dezembro de 2024

Hora: 19h

Local: Espaço Bibliogarden – Amapá Garden Shopping

Venda de livro ao valor de R$ 30,00

Assessoria de Comunicação:

Thiago Soeiro

