Sebrae organiza programação especial para Dia Internacional da Mulher

Com o Tema Mulheres Que Apoiam Mulheres, instituição promove debate importante e homenageia público interno feminino

Louise Dias

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove tarde especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher. A programação inclui apresentação de vídeo sobre pobreza menstrual e arrecadação de absorventes descartáveis com destinação ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Evento acontece na Sede do Sebrae em Macapá, no Auditório Santana, nesta terça (8), às 16h.

De acordo com o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Iraçu Colares, a programação é de extrema importância para a valorização das mulheres na sociedade. “Precisamos abordar questões fundamentais como os direitos femininos e parabenizar todas as mulheres por este dia tão importante”, destaca o presidente do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais e do CDE/Sebrae, Iraçu Colares.

Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher é comemorado em 8 de março. Instituído em 1975 pela Organização das Nações Unidas (ONU), a data é comemorada em mais de 100 países — como um dia de protesto pelo direito das mulheres e de edulcorada celebração do feminino.

Campanha

O Sebrae no Amapá apresenta a campanha organizacional para arrecadar absorventes descartáveis com destinação a mulheres em situação de pobreza menstrual. Iniciativa visa propor dignidade e doações são destinadas ao Iapen. Arrecadação acontece na Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae (UGP), no período de 22 de fevereiro a 8 de março, durante o horário de expediente.

Pobreza Menstrual

Pobreza ou precariedade menstrual é o nome dado à falta de acesso de meninas, mulheres e homens trans, a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação. Os fatores podem ser caracterizados por dificuldades financeiras e ausência ou precariedade de infraestrutura no ambiente onde vivem, como banheiros, água e saneamento.

Coordenação

A programação para o Dia Internacional da Mulher e a campanha em combate à pobreza menstrual, é coordenada pela Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae no Amapá (UGP).

Programação

Data: 8.3.2022 – Terça-Feira

Hora: 16h

Abertura com fala da gerente da UGP, Karina Alvarenga

Transmissão de vídeo sobre pobreza menstrual

Pronunciamento dos dirigentes do Sebrae no Amapá

Café da tarde.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...