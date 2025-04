SENAI AP lança editais para cursos gratuitos e para o Programa de Aprendizagem Industrial; veja como participar

O SENAI Amapá lançou dois editais, um voltado à oferta de cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional e outro direcionado à seleção de estudantes para o Programa de Aprendizagem Industrial.

Cada processo seletivo possui público-alvo, critérios de participação e cronograma específicos, com o objetivo de contribuir para a formação de mão de obra qualificada voltada ao setor industrial amapaense.

Aperfeiçoamento profissional

Ao todo, serão disponibilizadas 225 vagas para cursos nas áreas de construção civil, gestão e comunicação, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. As capacitações são presenciais, de curta duração e com carga horária média de 20h, destinadas a pessoas com mais de 14 anos e Ensino Fundamental completo.

Em Macapá, serão oferecidas 175 vagas, distribuídas entre os cursos de aplicação de revestimento cerâmico, pintura residencial em paredes, excelência no atendimento, instalação de encanamento residencial, oratória e dicção, preparação de superfície para pintura e qualidade no atendimento ao público.

ACESSE AQUI O EDITAL DE MACAPÁ

Já em Santana, estarão disponíveis 50 vagas para as formações em introdução e dimensionamento de materiais elétricos prediais e oratória e dicção.

ACESSE AQUI O EDITAL DE SANTANA

As inscrições iniciaram na quinta-feira (17) e seguem até o dia 24 de abril. Os interessados podem se inscrever pelo site futuro.digital ou presencialmente nas unidades do SENAI localizadas na Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita, em Macapá, e na Avenida B1, S/N, Vila Amazonas, em Santana, a partir de 22 de abril, durante o horário comercial.

A seleção será feita de forma simplificada e o resultado dos candidatos aprovados para matrícula será divulgado no dia 25 de abril. Os selecionados deverão se matricular entre os dias 28 e 30 de abril. A previsão é que as aulas iniciem em 5 de maio.

Programa de Aprendizagem Industrial

O edital é destinado às empresas locais que têm interesse em aderir ao Programa de Aprendizagem Industrial do SENAI Amapá. O documento prevê a oferta de vagas para o curso de Assistente de Logística e Produção, que será realizado no Centro de Formação de Macapá. No total, serão 35 oportunidades destinadas a candidatos com idade entre 14 e 24 anos com Ensino Fundamental completo.

ACESSE AQUI O EDITAL

Para solicitar uma vaga, a empresa interessada deve enviar o termo de reserva, disponível no edital, devidamente preenchido com informações como: nome do candidato, curso, idade e tamanho do uniforme. O documento também deve conter o nome, e-mail, telefone e cargo/função do responsável pela supervisão do aprendiz.

O termo deve ser encaminhado ao Centro de Formação Profissional SENAI Macapá, durante o horário comercial, ou por e-mail para: escolasenai@ap.senai.br. O prazo para envio das solicitações encerra no dia 19 de maio.

