Osmar Junior e João Amorim estarão hoje no Especial MPA

O programa Especial MPA desta sexta-feira traz os músicos Osmar Júnior e João Amorim que falarão sobre a carreira e projetos que estão tocando além de cantar suas canções muitas já conhecidas do público e inéditas também. João Amorim falará sobre o lançamento do seu DVD que acontece neste sábado 08/12 no Teatro das Bacabeiras e Osmar Junior vai explorar a trajetória da MPA nos últimos anos.

O Especial MPA vai ao ar toda sexta-feira as 15h pela Rádio Universitária FM 96,9 e é retransmitido pela Amazônia Brasil Rádio Web que completou no último 11 de novembro, 18 anos de atividades divulgando a cultura e informação da Amazônia para todo o planeta.

Apresentação do professor João Borges Filho com patrocínio da Baiuca do Chico Terra.

Ouça: