Hoje tem Mostra Fôlego!+Prêmio Gengibirra no Festival Imagem-Movimento

Inicia as 19h a MOSTRA FÔLEGO! no quinto dia do 15º Festival Imagem-Movimento (FIM), que reúne produções genuinamente amapaenses. Neste ano, o número de produções inscritas superaram todas as expectativas da organização do festival, fazendo com que as produções fossem divididas em duas mostras, a Mostra Auvaitisse, que apresentou o festival e a já conhecida Fôlego!

No total, 15 produções serão exibidas no auditório do Centro Profissionalizante de Música Walkíria Lima, em dois dias (06 e 07/12) com entrada gratuita ao público, como em todos os dias do festival. De acordo com a organização do FIM, a MOSTRA FÔLEGO é “uma forma de incentivar os realizadores e a produção local, uma busca por novas inspirações, novos ares”.

Ao final da mostra acontece a votação popular do 4º Prêmio Gengibirra de Audiovisual. O filme vencedor é divulgado no último dia, na festa de encerramento, onde é entregue o premio de R$ 1.000,00 para incentivo.

Programação 06/12

COLORINDO

Direção: Josean Ricardo

__

DESVENTURA

Direção: Djonathan Rabelo e Carlos Washington

__

UM FILME BONITO DE SE VER

Direção: André Cantuária

__

A ORLA DE MACAPÁ: O CONTRASTE ENTRE BELEZA E ABANDONO

Direção: Bianca Moro de Carvalho

__

DE DOMINGO À DOMINGOS

Diretor: Marcus Vinicius de Oliveira

__

FOME DE QUÊ?

Direção: Ronaldo Rony

Serviço

MOSTRA FÔLEGO

Quando? 06 e 07/12

Que horas? 19h

Onde? Auditório Cepm Walkíria Lima

Classificação: Livre

Entrada franca