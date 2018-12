Veja como se candidatar a 6 mil vagas de emprego

A C&A, rede de moda feminina, masculina e infantil, abriu cerca de cinco mil vagas temporárias de trabalho em suas mais de 270 lojas no país. As contratações representarão um incremento de 30% em seu quadro de funcionários para atender à demanda de Natal. Os cargos são de operador de vendas e serviços.

Para concorrer, é preciso ter idade mínima de 18 anos, ensino médio completo e interesse pelo segmento de moda. Não é exigida experiência prévia. O processo seletivo será realizado em parceria com as empresas GI Group, Luandre, Global, Umana e Potenza; mas as inscrições são centralizadas no site Vagas.com.

Os selecionados para as vagas temporárias da C&A trabalharão por um período determinado, que pode variar entre 14 dias e 45 dias. Como os salários serão pagos de acordo com a região escolhida, o candidato deve se informar sobre o valor com a empresa parceira durante o processo seletivo.

