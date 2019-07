Potencialidades turísticas de Macapá são apresentadas a representante do Ministério do Turismo

Em visita a capital do Amapá na quarta-feira, 24, o diretor do Departamento de Políticas e Ações Integradas do Ministério do Turismo, Luciano Puchalski, conheceu os projetos desenvolvidos pela Prefeitura de Macapá que tem como objetivo alavancar a economia por meio do turismo local. O prefeito Clécio Luís falou sobre a importância da aproximação com a Guiana Francesa para o fortalecimento do turismo e apresentou projetos inclusos no plano Macapá Rumo aos 300 Anos, dentre eles o Bioparque e o Mercado Central.

“Temos uma localização geográfica que nos permite um potencial turístico gigantesco, principalmente com a Europa, pela proximidade da Guiana Francesa. Além de uma ótima relação com a nossa cidade irmã, Kourou. Estamos trabalhando nosso maior projeto [Macapá Rumo aos 300 Anos], que prevê uma série de avanços para a modernização da cidade e elevação da qualidade de vida do nosso povo”, enfatizou o prefeito.

Segurança turística

Na oportunidade, também foram apresentados os projetos do Grupamento de Apoio Turístico (Guat), que se destina a dar suporte em áreas turísticas na capital; e do ônibus de videomonitoramento, que percorre ruas e praças colaborando com a segurança da população.

Ao final da visita, o diretor Luciano Puchalski garantiu intermediar junto ao ministro uma visita da comitiva a capital para viabilização dos projetos.

Amelline Borges

Fotos: Nayana Magalhães

Curtir isso: Curtir Carregando...