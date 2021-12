Unidade Básica de Saúde no arquipélago do Bailique é entregue a comunidade

UBS homenageia Manoel Queiroz Barbosa ‘Manoelzinho’, personagem relevante para o distrito.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, entregou na terça-feira (28) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoelzinho, localizada no distrito do Bailique, distante cerca de 180 quilômetros da capital. A unidade será referência na região que possui aproximadamente 60 comunidades.

O novo equipamento ampliará os serviços de atenção primária à saúde, facilitando o acesso da comunidade para receber os atendimentos dentro da região.

“Além dos cuidados de saúde, vamos oferecer cursos de capacitação para os profissionais que irão trabalhar na UBS. Desta forma, o paciente não precisa se deslocar para tratamento em Macapá. Com a entrega da unidade será possível trazer ações itinerantes da Prefeitura, uma forma de beneficiar mais ainda a população local”, destaca o prefeito Dr. Furlan.

A obra foi executada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), custeada com recursos oriundos do Ministério da Saúde enviados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM/AP) no valor de R$ 1,2 milhão e contrapartida municipal de R$ 386 mil.

Estrutura

A UBS de porte 2 apresenta as normativas federais do Ministério da Saúde, sendo construída em uma área de 364m². O local possui almoxarifado, salas para expurgo, esterilização, departamento administrativo, vacina, atividades coletivas, observação, curativo e inalação. Além de banheiros com acessibilidade, recepção, cinco consultórios médicos, dois consultórios odontológicos, depósito de resíduos contaminados, comuns e recicláveis.

A construção foi feita com materiais pré-moldados, que garantem a durabilidade do modelo construtivo e ainda proporcionam facilidade para realização de manutenção.

A unidade leva o nome de Manoel Queiroz Barbosa ‘Manoelzinho’, personagem relevante dentro da história da comunidade, conhecido por sua generosidade e por prestar assistência de saúde para o povo bailiquense.

“Um homem de coração bondoso que dedicou a vida à comunidade que amava muito. Trabalhou durante anos como agente distrital, trabalhou ainda na justiça itinerante, foi enfermeiro e parteiro, fazia de tudo um pouco. A inauguração desta unidade é um marco para o povo bailiquense, deixa o nosso coração quentinho pela justa homenagem”, disse emocionada a filha do Manoel Barbosa, Ielana Trindade Barbosa.

Mais investimentos para a região

Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Dr. Furlan apresentou aos moradores a lista de recursos destinados ao distrito do Bailique.

“Temos a aquisição da unidade de força terrestre, do senador Randolfe Rodrigues; a construção de passarelas em áreas de ressaca no município de Macapá, da parlamentar Janete Capiberibe; a construção de um centro comunitário, do senador Camilo Capiberibe; a construção de passarelas de concreto e passarelas de madeira, construção de arena esportiva com grama sintética, arquibancada, iluminação e aquisição de cisternas, do senador Lucas Barreto, além da reforma e ampliação da fábrica de gelo colônia de pescadores. Com todos esses investimentos vamos melhorar a qualidade do povo bailiquense”, pontua o prefeito.

O senador Davi Alcolumbre aproveitou a ocasião para parabenizar a gestão municipal e ainda anunciar mais benefícios para os moradores. “Sabemos da carência da população, principalmente na situação das passarelas. Nesta segunda-feira (27), conseguimos empenhar 4 milhões e 300 mil reais para fazer a passarela no próximo ano pela Prefeitura Municipal de Macapá”, frisou.

Novidade

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a comunidade do Bailique terá suporte de uma ambulâncha, para melhorar ainda mais os atendimentos de saúde no arquipélago.

“Solicitamos ao senador Davi Alcolumbre recursos para compra de uma ambulâncha, com a finalidade de ter uma UTI completa, que fará o transporte dos pacientes que necessitarem. Fomos atendidos e agora estamos dando mais uma boa notícia à população”, acrescentou a secretária de Saúde, Karlene Lamberg.

Ana Cleide Torres e Narah Pollyne

Secretaria Municipal de Comunicação Social

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado