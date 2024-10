Projeto Samuzinho: Governo do Amapá lança edital para inscrição de crianças e monitores

O Governo do Amapá lança nesta quinta-feira, 31, o edital do projeto Samuzinho, que vai escolher crianças e monitores que vão ajudar em ações que buscam a redução de acidentes e do números de trotes ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As inscrições serão pela internet.

São 100 vagas para crianças de 8 a 14 anos de idade, com inscrições no dia 6 de novembro. O principal requisito é estar matriculado no ensino público ou privado e ter a caderneta de vacinação atualizada. Os participantes aprenderão sobre primeiros socorros, atividades de preceitos cívicos e morais, e acompanhamento de atendimentos de saúde.

Já para monitores são 30 vagas destinadas a acadêmicos dos cursos superiores em enfermagem, medicina, fisioterapia, odontologia, nutrição, educação física, pedagogia, psicologia, designer e jornalismo. O ingresso é voluntário, mas ao final de nove meses os participantes recebem certificado de 110h. As inscrições iniciam dia 1º de novembro.

Local: Palácio do Setentrião

Data: 31/10/2024 às 9h0

Endereço: Rua General Rondon, 259, Centro de Macapá

