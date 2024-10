2ª edição da Feira de Literatura Infantil Tucuju acontece na Praça Jacy Barata, em Macapá

Programação acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. Mais de vinte autores amapaenses participam da FLIT deste ano com divulgação de livros e pré-lançamento de suas obras infantis e infanto-juvenil

O Coletivo de Literatura Infantil do Amapá – CLIAP, realiza nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, a segunda edição da Feira de Literatura Infantil Tucuju (FLIT), na Praça Jacy Barata, centro de Macapá.

O evento reúne mais de vinte autores amapaenses que participam com divulgação de livros e pré-lançamento de suas obras infantis e infanto-juvenil. A programação conta ainda com apresentações culturais de música, dança, poesia, contação de histórias, animadores, entre outras atividades voltadas para as crianças.

Para Negra Áurea, uma das idealizadoras do projeto, a Feira busca dar visibilidade e valorização aos escritores amapaenses que escrevem para o público infantil. Além de incentivar a prática de leitura das crianças e criar espaços inclusivos para as famílias.

Serão 15 obras em pré-lançamento.

LANÇAMENTOS

1- Claudia Flor de Maria- Sou Indígena,(Contos Indígenas de Pindorama) e o livro: A pororoca*

2- Cricilma Ferreira – Coletânea Infantil : Depois dos Sapatinhos de Cristais e o livro Infantil : O Peixe-boi

3- Ana Cristina Tracaioly – A Saga do piriquitinho

4- Eliane Duarte – O Milagre da Pirapitinga

5- Alinne Márcia Costa: Lançamento da coletânea Pretinhos e Pretinhas Incríveis – Conto Menina Quilombola;

6-Inacio Ferreira- O Urso Viajador e do livro Batalha de Bandas

7- Celeste Ferreira – As Novas aventuras de Crusoé e do Livro Festa Surpresa

8- Luany Luana Ferreira – O Pintinho pelado e o livro: A Fome

9- Iramel Lima- O Craque do Futlama.

10- Mira- A saia de Maria Flor.

11- Allex Odonno – “O Sapo Zé Mané.”

12- Jack Corrêa- A Nave Encantada

13- Mary Paes e Débora Bararuá – Chapeuzinho Rosa e os Três Porquinhos no Cerrado Brasileiro

14- Laura do Marabaixo- A Turminha do Laguinho

15- Negra Aurea – Alfabeto Junino

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:

1.Cláudia Flôr de Maria- Conto indígena de Pintorama: Ayasú

2.Ruth Xavier- história: O peixe e a passarinha

3.Clicilma- Conto Africano: O Caracol e a Corça

4.Tia Eli- história: As aventuras de Lili na cidade de Macapá

5.Márcia Galindo – Conto do Curiaú: O boto e a aranha marabaxeira

Lu Oliveira -Um conto de Carinhos Quentes (adaptação)

7.Ana Cristina -história: A saga do periquitinho

8.Jaciara Martins- Era uma vez…história – Faniquito do mosquito Federico

DECLAMAÇÕES DE POEMAS:

1.Roberta Picanço – Poemas de Encantar- Grupo Maré

2.Márcia Galindo

3.Maria Cecília Barreiros

BRINQUEDOS CANTADOS com Jaciara Martins

MÚSICA:

1.Cantor e compositor Wedson Castro

1.Grupo Mafuá Du -fLô com Augusto Oliveira, Cássio Pontes e Ruti Costa

Atrações Culturais

Marabaixo do Pavão Escola Jardim Felicidade – Flauta Doce Escola Davi Miranda – Dança: Baianá e Teatro de fantoche:4. Fitdance – SESC 5. Grupo de Marabaixo D.Florzinha – Esmeraldina Santos

ANIMAÇÃO:

1.Tia Biscoito e Tio Nescal

2.Pintura de Rosto com Tio Nescal

3.Animação com

Cia Mania de Brincar

A realização da Feira é do Coletivo de Literatura Infantil do Amapá – CLIAP, sob a coordenação de Cecília Lobo, Negra Áurea e Allex Odonno. Conta com as parcerias da

Fundação Municipal de Cultura (FUMCULT), e apoio de MNU, SESC, Mafuá Du Flôr, O café e os poetas, Produtora Kabuky Artes , Ponto de Cultura ,Toca do Saci, Escritora Jaciara, Escritora Hammet Mariah, UNA- Cristina Almeida, Produtor Felipe Carmo, Mary Paes Comunicação e Imprensa.

Serviço:

2ª edição da FLIT

Data: 31 de outubro e 1º de novembro | quinta-feira e sexta-feira

Hora: a partir de 16h

Local: Praça Jacy Barata Jucá – Centro de Macapá

Fotos: Arquivo FLIT

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

