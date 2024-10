Nota de pesar

É com pesar, que informamos a partida deste plano, do amigo, irmão, músico e poeta Fernando Canto.

Fernando fez sua passagem nesta tarde de 29 de outubro, e deixa um legado ímpar para a cultura do Amapá.

O que fica é a saudade, irmão, mas acima de tudo, a certeza que você vive em cada obra, cada canção, cada poesia, cada familiar, cada amigo.

“Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar”.

Viva Fernando Canto!

Sobre Fernando Canto

Nasceu em Óbidos (PA), foi membro da Academia Amapaense de Letras, além de compositor, músico, poeta, jornalista e escritor, e também membro do Conselho Editorial do Senado Federal, tendo diversos livros de sua autoria, muitos sobre o estado do Amapá.

O corpo do poeta será velado a partir das 22h desta terça, 29, no Templo da Loja Maçônica Tiradentes (Av. Raimundo Machado, nº 533 – Buritizal). O sepultamento ocorrerá às 16h de quarta-feira, 30/10, no Cemitério São José.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...